Hrvaški mediji napovedujejo uvedbo plačljivih vsebin na spletu

Vodilni hrvaški časopisi, kot so 24 sata, Večernji list in Jutarnji list ter nekateri novičarski portali, napovedujejo, da bodo kmalu začeli zaračunavati del svojih vsebin na spletu. Večinoma bodo za zaklenili vsebine, ki jih označujejo kot atraktivne in ekskluzivne prispevke.

Med prvimi naj bi del svojih vsebin zaklenila portala časnikov 24 sata in Večernji list, ki sta v lasti avstrijske Styrie. V tabloidu 24 sata so za hrvaško tiskovno agencijo Hina potrdili, da nameravajo zakleniti del svojih vsebin na spletu najpozneje do konca marca. Vse vsebine javnega pomena bodo še naprej brezplačne, so povedali v časniku z največjo naklado na Hrvaškem, poroča STA.

Ustvarili bodo kakovostne vsebine, ki jih bodo bralci želeli kupiti

Plačljive prispevke bodo označili z označbo PLUS+, ki bo pomenila dodatne vsebine za naročnike. Šlo bo za "največje, najbolj razburljive in najbolj podrobne" prispevke nagrajenih avtorjev časnika. Pri tem se zavedajo, da bo treba ustvariti kakovostne vsebine, ki jih bodo bralci želeli kupiti.

Tudi njihovi kolegi iz Večernjega lista, ki svojo spletno stran predstavljajo kot vodilni novičarski portal, so za Hino napovedali, da se pripravljajo na uvedbo digitalne naročnine v naslednjih mesecih. Spomnili so, da so pred časom kot prvi na Hrvaškem predstavili model plačljivih vsebin, a hrvaški medijski trg, kot pravijo, takrat ni bil pripravljen za takšen korak. Menijo, da so se medtem okoliščine spremenile in da je čas za novi model plačila vsebin, ki pa ga še niso pripravljeni objaviti, navaja STA.

V zaklepanje člankov tudi Jutarnji list

Kmalu bodo del prispevkov na svojem portalu zaklenili tudi založniki Jutarnjega lista, so prav tako potrdili za Hino. Gre za naravni razvoj medijev v digitalnem svetu, ki je usmerjen v stabilizacijo prihodkov in posledično kontinuiteto poslovanja, je povedal glavni urednik Jutarnjega lista Goran Ogurlić, povzema STA.

Plačljive vsebine bodo imeli kmalu tudi na novičarskem portalu Telegram, ki je v hrvaškem medijskem prostoru znan po avtorjih, ki se ukvarjajo z raziskovalnim delom. Direktor Telegrama Miran Pavić je za Hino povedal, da bodo del vsebin na portalu zaklenili v prihodnjih tednih. Pojasnil je, da bodo imeli bralci dostop do vseh njihovih vsebin, a bodo omejili dostop na določeno število prispevkov mesečno. "Za naročnike pripravljamo vrsto ugodnosti in uporabnosti, tako da verjamemo, da bodo naročniški paketi atraktivni in dostopni", je dejal Pavić.

Prvi poskusi niso naleteli na razumevanje bralcev

Hrvaški uporabniki spleta so vajeni brezplačnih vsebin, zato bo zanimivo videti, kako se bodo odzvali na uvedbo posameznih plačljivih vsebin. Zgodnji poskusi prodaje zaklenjenih vsebin Večernjega lista in novičarskega portala Forum.tm pred skoraj desetletjem niso naleteli na razumevanje bralcev, še poroča STA.