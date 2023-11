Okradel dostavljavca paketov, nato pa mu še grozil s palico

Policiste so v ponedeljek dopoldne obvestili, da je do zdaj neznani osumljenec na območju Most iz dostavnega vozila odtujil denarnico, medtem ko je uslužbenec dostavljal pakete.

"Uslužbenec ga je pri tem zalotil, storilec pa mu je s palico v roki zagrozil s pretepom, nato pa peš pobegnil. V dogodku ni bil niče poškodovan," je sporočil Tomaž Tomaževic s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Ne počivajo niti vlomilci

Na območju PU Ljubljana se je v zadnjih 24 urah zgodilo tudi več vlomov.

V Grosupljem so vlomili v hišo, od koder je neznani storilec odtujil nakit in denar. Lastnika je oškodoval za nekaj tisoč evrov.

V Kočevju so vlomili v gostinski lokal, od koder so odtujili cigarete in menjalnino. Škode je za okoli 2.000 evrov.

V Šiški se je zgodil vlom v gostinski obrat, od koder so ukradli menjalnino. Škode je za okoli 300 evrov škode.

V Ribnici so vlomili v gostinski lokal in ukradli menjalnino, škode je za okoli tisoč evrov.

Na Vrhniki so vlomili v gradbeni zabojnik, od koder so odtujili motorno žago Stihl, baterijski udarni vrtalnik in drugo orodje. Povzročili so za okoli 2.000 evrov škode. Za Bežigradom so vlomili v ograjeno gradbišče, od koder so odtujili vibro ploščo. Povzročili so za nekaj tisoč evrov škode, so še sporočili s policije.