Ministrica zavrnila poljubček hrvaškega zunanjega ministra #video

Na četrtkovi konferenci o krepitvi in ​​širitvi Evropske unije v Berlinu si je vodja hrvaške diplomacije Gordan Grlić-Radman privoščil precejšen spodrsljaj. Zunanjo ministrico Nemčije Annaleno Baerbock je poskušal poljubiti med skupinskim fotografiranjem zunanjih ministrov. Če sklepamo po posnetkih z dogodka, ki so jih posnele vodilne svetovne tiskovne agencije, Baerbockova nad izkazano pozornostjo ni bila preveč navdušena.

Ker je nerodni poskus dvignil precej prahu, je Grlić-Radman sklical novinarko konferenco. "Šlo je za človeški pristop v odnosu do kolegice," je opisal neprijetni trenutek. "Ministri se vedno lepo pozdravimo. Če je kdo v tem videl nekaj slabega, potem se opravičujem. Letalo je zamujalo, zato smo se videli samo na fotografiranju. Ne vem, kako je to nekdo posnel. Sediva drug poleg drugega, sva soseda, bila je zelo dobra konferenca," je pojasnjeval hrvaški vodja diplomacije.

Ne nadlegovanje, ampak navadna nesramnost

Dogodek sta komentirali tudi aktivistka za pravice žensk in predsednica fundacije Solidarna Sanja Sarnavka ter poslanka in članica parlamentarnega odbora za enakost spolov Enakopravnost Ivana Kekin, poroča novičarski portal index.hr.

Sarnavkova pravi, da čeprav je s strani ministra nič več ne more presenetiti, njegovega dejanja ne bi označila za nadlegovanje, ampak nesramnost, ki si jo je v diplomaciji zelo težko predstavljati. Vedno je namreč ženska tista, ki določa, kako se bo nekdo obnašal. Ona iztegne roko, ne moški. Ona da znak, zato naj jasno postavi meje glede prostora, v katerega dovoli vstopiti. "To je preprosto en velik kiks, sploh v diplomaciji," je med drugim dejala.

"Me pa nič ne preseneča od Radmana, ki sploh ni človek za zunanjega ministra. Verjetno je v nenehni evforiji, zjutraj pogleda na bančne račune, potem pa je vesel in lebdi pol metra nad tlemi, glave res ne uporablja tako pogosto. Nikoli ne pove nič pametnega," je dodala.

Posnetek bo sedaj postal viralen in vsi se mu bodo smejali, kar je slabo, ne bo pa vplivalo na hrvaško diplomacijo, še komentira Sarnavkova. "Čeprav me veliko bolj skrbi, kako so glasovali v ZN, in ne ta gesta, ki kaže na njegovo nesposobnost."

Pomanjkanje poznavanja protokola in bontona

Radmanovo gesto je komentirala tudi Ivana Kekin: "Minister je znova pokazal, da mu primanjkuje diplomatskih sposobnosti, poznavanja protokola, pa tudi osnovnega bontona."

Celoten prizor je izjemno neprijeten za gledanje, saj kaže na pomanjkanje spoštovanja do Annalene Baerbock kot tudi do institucije, ki jo predstavlja. "Žal je to še ena v nizu Radmanovih neumnosti, s katerimi sramoti sebe, žal pa tudi državo, ki jo predstavlja, torej vse nas," je dejala.

Gesta odmeva tudi zaradi nedavne kazni španskega nogometnega funkcionarja Luisa Rubialesa, ki mu je Mednarodna nogometna zveza izrekla triletno prepoved delovanja v nogometu. Rubiales se je znašel v nemilosti nogometne in širše javnosti, potem ko je prisilno poljubil igralko Jenni Hermoso ob osvojenem naslovu svetovnih prvakinj.