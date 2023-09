Najbogatejši hrvaški minister ni prijavil za dva milijona evrov dividend

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman je ta teden tarča kritik, potem ko je spletni portal Index razkril, da ni prijavil za 2,11 milijona evrov dividend od družinskega podjetja Agroproteinka. Opozicija je napovedala, da bo zahtevala njegovo razrešitev, premier Andrej Plenković pa je dejal, da je minister naredil napako in da bo plačal kazen.

Portal Index je pred kratkim razkril, da Gordan Grlić Radman več let ni ustrezno izpolnjeval premoženjske kartice s podatki o izplačanem delu dobička podjetja Agroproteinka, katerega solastnik je.

Minister je v četrtek priznal napako. Dejal je, da je pri izpolnjevanju premoženjske kartice šlo za tehnično napako, za katero mu je žal. Politično odgovornost je zavrnil.

Primer je v četrtek komentiral tudi hrvaški premier Andrej Plenković. Dejal je, da je Grlić Radman naredil napako in da bo plačal kazen, a da to "ni pomembna tema, ko vlada predstavlja sveženj ukrepov pomoči državljanom in gospodarstvu".

Opozicija zahteva njegovo razrešitev

Drugače meni opozicija. "Da te ni sram. Komisija za preprečevanje navzkrižja interesov je leta 2019 ugotovila, da ima pravico prejemati dividende, a jih mora prijaviti. In kaj naredi potem - nič. Prejme 2,11 milijona evrov in nič," je v četrtek opozoril vodja največje opozicijske stranke SDP Peđa Grbin.

Grbin je napovedal, da bo skupaj z drugimi opozicijskimi strankami zahteval njegovo razrešitev. Kot je pojasnil, bodo to storili zato, ker Grlić Radman kot član vlade ni izpolnil svoje obveznosti, da prijavi milijone evrov dividend od podjetja, ki velik del svojega poslovanja ustvarja v sodelovanju z državo.

Agroproteinka je v večinski lasti družine Grlić Radman in se ukvarja z odstranjevanjem poginulih živali. Skrbela je tudi za odvoz svinj, ki so poginile zaradi prašičje kuge, pri čemer je poslovala tudi z državo.

Ko je Grlić Radman leta 2019 postal minister, bi podjetje o poslovanju z državo moralo obveščati tudi komisijo za preprečevanje navzkrižja interesov, a tega ni storilo. Vodja komisije Aleksandra Jozić-Ileković je zato že napovedala preiskavo poslovanja Agroproteinke.

Premoženje Grlića Radmana je po podatkih z njegove premoženjske kartice vredno okoli štiri milijone evrov. Ima več nepremičnin in avtomobilov ter velja za najbogatejšega ministra v Plenkovićevi vladi.