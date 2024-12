Z dnevom brezplačne odvetniške pravne pomoči odvetniška zbornica obeležuje dan, ko je iz deželne postala nacionalna zbornica. Namenjen je predvsem posameznikom, ki si zaradi svojega težkega finančnega položaja ne morejo poiskati pravne pomoči.

Kot so zapisali v Odvetniški zbornici, odvetniki zaradi boljše organiziranosti odvetniških pisarn predlagajo, da iskalci pravne pomoči kontaktirajo izbranega odvetnika in se sklicujejo na dan odvetniške pravne pomoči pro bono. Odvetniki bodo brezplačno ravno pomoč nudili tudi v prostorih Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Koper in Mestne občine Nova Gorica.

"Slovenski odvetniki želimo pomagati predvsem tistim, ki so pomoči najbolj potrebni," so zapisali. Dodali so še, da bodo odvetniki na ta dan posredovali predvsem splošne informacije o problemu oziroma sporu in pojasnili pravne možnosti, ki jih omogočata zakonodaja in sodna praksa.

Več informacij o sodelujočih odvetnikih, lokacijah in načinu izvedbe je odvetniška zbornica objavila na svoji spletni strani.