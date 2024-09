Pravica do odklopa – neupoštevanje določil privede do visokih denarnih kazni

V zadnjih letih je postala pravica do odklopa ključna tema v delovnih razmerjih, saj tehnologija omogoča, da delavci ostajajo povezani s službo tudi zunaj delovnega časa. Delodajalci ste zdaj zakonsko zavezani, da zaposlenim zagotovite to pravico. V nadaljevanju si preberite, kaj morate kot delodajalec storiti, da zagotovite skladnost s predpisi. Za pravno mnenje se lahko vselej obrnete na Pravnika na dlani , ki vam bo pomagal pri implementaciji ukrepov v poslovanje.

Pravica do odklopa in zakonodaja

Novela Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D), sprejeta novembra 2023, je uvedla pravico do odklopa, ki delavcem zagotavlja, da v času počitka, dopusta ali druge upravičene odsotnosti ne bodo na voljo delodajalcem. Ta pravica nalaga delodajalcem, da sprejmejo ustrezne ukrepe za uveljavitev te pravice v praksi. Ukrepi morajo biti opredeljeni bodisi s kolektivno pogodbo bodisi z internimi akti podjetja, v primeru, da kolektivne pogodbe ni. Namen pravice do odklopa tako pomeni način, kako zaposlenim omogočiti ustrezno ravnovesje med delovnim časom in prostim oziroma zasebnim časom.

Kot delodajalec morate ukrepe do 16. novembra 2024 urediti s splošnim aktom oz. pravilnikom.

Kako zagotoviti pravico do odklopa?

Pripravite osnutek splošnega akta ali pravilnika, kjer določite ustrezne ukrepe za uveljavljanje pravice do odklopa. Ti ukrepi se lahko vključijo tudi v obstoječi pravilnik o delovnih razmerjih.

Če pri vas ni organiziranega sindikata ali delavskega zaupnika, o vsebini ukrepov obvestite zaposlene na običajen način, kot na primer na sestanku, preko oglasne deske ali po e-pošti. Zaposleni imajo pravico podati svoje mnenje, ki ga morate obravnavati in ustrezno upoštevati.

Sprejmite pravilnik oziroma spremembo pravilnika.

Ko sprejmete pravilnik ali njegove spremembe, o tem pisno obvestite vse zaposlene. Pravilnik mora biti vedno dostopen na mestu, kjer se lahko delavci brez omejitev seznanijo z njegovo vsebino.

Pravica do odklopa – ukrepi

Ukrepi za zagotovitev pravice do odklopa se lahko med podjetji razlikujejo. V nekaterih podjetjih so že uvedli različne pristope, od mehkejših do trših ukrepov. Med mehkejše ukrepe lahko štejemo ozaveščanje zaposlenih o pomenu odklopa in uvajanje pravil o nedostopnosti izven delovnega časa. Med trše ukrepe pa lahko štejemo izklapljanje strežnikov po koncu delovnega časa, kar onemogoča dostop do službenih e-poštnih sporočil v tem času.

Ključnega pomena je, da so ukrepi jasno opredeljeni v pogodbah ali internih aktih ter da delodajalci redno obveščajo zaposlene o njihovih pravicah​.

Pazite, da pravočasno uredite in sprejmete ukrepe v zvezi s pravico do odklopa! Seveda se vseh določil tudi držite, sicer lahko pride do sankcij.

Neupoštevanje določil in sankcije

Neupoštevanje pravice do odklopa lahko privede do resnih posledic za delodajalce. Zakon predvideva kazni v višini od 1.500 do štiri tisoč evrov za pravne osebe in do tisoč evrov za odgovorne osebe znotraj podjetja. Obenem mora delodajalec v primeru spora dokazati, da je spoštoval določbe zakona, kar dodatno obremenjuje delodajalce z odgovornostjo za pravilno implementacijo in nadzor nad izvajanjem pravice do odklopa. In ne pozabite na rok za sprejetje ukrepov – 16. 11. 2024!

