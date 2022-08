Odšli smo v trgovine kupit hrano: kakšne so razlike med cenami? #video

Prehranska draginja bo po današnji napovedi predsednika vlade Roberta Goloba do konca leta verjetno postala ena izmed osrednjih tem. Prvi vladni ukrep za boj s prehransko draginjo je orodje za primerjavo cen osnovnih živil pri različnih trgovcih. Prvo spremljanje cen naj bi izvedli najpozneje 12. septembra, spletna stran mora biti vzpostavljena najpozneje 15. septembra. Ekipa Planet TV se je odpravila v štiri od navedenih trgovin po tri ključne izdelke že danes: kilogram belega kruha, liter mleka in zavoj jajc.

Pri cenah mleka se pojavlja odstopanje v zgolj eni trgovini, kjer je cena litra polnomastnega mleka 1,39 evra. Večja razlika pa se pojavi pri pakiranju desetih jajc hlevske reje, kjer so odstopanja v cenah največja. Najcenejše pakiranje jajc lahko dobimo za 1,69 evra, najdražje pa za 2,49 evra. Pri ceni rezanega kilograma belega kruha odstopanja ni, cene pa so enake v vseh trgovinah, naj dodamo, da je to kruh enake vrste in proizvajalca. Skupna cena vseh treh artiklov je tako od 4,17 do 5,07 evra.

Gre torej zgolj za tri najosnovnejša živila, mleko, kruh in jajca. Pri katerih cena ne bi smela prav veliko odstopati. A že pri teh se pojavi skoraj 20-odstotna razlika.

Če bi enako razmerje veljalo tudi za druge izdelke, bi nas izdelki, za katere bi v najcenejši trgovini plačali 100 evrov, v najdražji stali 118 evrov.

Več pa v videoprispevku na začetku članka.