Odlično opravljeno delo: iz državne blagajne bi skopnelo tri milijone evrov

Delavci finančne uprave so na mejnem prehodu Gruškovje zaustavili tovornjak, na katerem je bilo naloženih 28 palet z 20.946 kilogrami aromatiziranega tobaka za vodne pipe.

Kot so še zapisali, so blago zasegli skupaj s tovorni vozilom in polpriklopnikom, če bi zaseženo blago prodali, pa bi državno blagajno prikrajšali za 2.756.882 evra.