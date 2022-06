ZDA na Fidžiju zasegle superjahto ruskega oligarha #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot nogometno igrišče dolga superjahta Amadea, ki se med drugim ponaša z bazenom, pristajalno ploščadjo za helikopter in celo rezervoarjem za žive jastoge, je po več kot mesecu dni začasne blokade na Fidžiju danes pod ameriško zastavo vendarle zapustila to pacifiško otočje.

Oblasti na Fidžiju so sredi aprila letos začasno zasegle superjahto Amadea v lasti ruskega oligarha Sulejmana Kerimova, ki se spopada s sankcijami zaradi invazije njegove države na Ukrajino. Čeprav 56-letni zaveznik ruskega predsednika Vladimirja Putina uradno ni bil lastnik več kot 300 milijonov evrov vrednega plovila, ga je, da bi se izognil zasegu ZDA, iz Mehike prestavil na Fidži. Višje sodišče v Suvi je odredilo, da Amadea ne sme zapustiti otoka, dokler ne bo ugotovljena utemeljenost naloga za zaseg, ki so ga izdale ZDA.

Odvetniki, ki so trdili, da zastopajo lastnika jahte, so zatrjevali, da je razkošno plovilo v resnici v lasti ruskega naftnega milijarderja Eduarda Khudainatova. Ta se je sicer znašel pod sankcijami EU, ne pa tudi ZDA. Amadea je ena od vsaj dveh superjaht, skupaj vrednih milijardo dolarjev, v lasti holdingov, povezanih s Khudainatovim. A ameriške oblasti so v sodnih dokumentih trdile, da je Khudainatov "slamnati mož" za sankcionirano rusko elito, ki je resnična lastnica jaht.

Skupini zveznih agentov in tožilcev za preganjanje bogatih Rusov ali tistih, ki sodelujejo pri ruski invaziji na Ukrajino, je uspelo lastništvo jahte povezati s Kerimovim. Premoženje lastnika rudnikov zlata in nekdanjega politika je po oceni revije Forbes vredno 13,8 milijarde evrov. V njegovo zbirko spada tudi predelani boeing 737.

Vrhovno sodišče Fidžija je na koncu ZDA dovolilo, da prevzame 107-metrsko jahto. Ameriškim oblastem je tako po mesecu dni vendarle uspelo premagati pravne in administrativne ovire in jahto iz pristanišča Lautoka odpeljati v uri ali dveh po sodbi sodišča. Po pisanju medijev verjetno zato, da bi zagotovile, da se jahta ne bi zapletla v noben nadaljnji pravni postopek. Amadea je tako danes že izobesila ameriško zastavo in zapustila Fidži.

Foto: Reuters Sodba sodišča pomeni pomembno zmago ZDA, ki se srečuje s številnimi ovirami pri poskusih zasega premoženja ruskih oligarhov po vsem svetu.