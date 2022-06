V Trstu zasegli več kot štiri tone kokaina

Italijanska policija je v tržaškem pristanišču izvedla obsežno racijo, v kateri je zasegla 4,3 tone kokaina. Obenem je bilo v Italiji ter v več drugih evropskih državah in Kolumbiji aretiranih skupno 38 ljudi, zasegli pa so tudi skoraj dva milijona evrov gotovine, je danes sporočila italijanska policija. Sodelovali so tudi slovenski policisti.

Gre za eno največjih racij proti trgovini s prepovedanimi drogami v Evropi. Če bi zaseženi kokain, za katerega naj bi Kolumbijcem plačali slabih sto milijonov evrov, prodali na italijanskem trgu, bi preprodajalci z njim zaslužili najmanj 240 milijonov evrov, poročata italijanska tiskovna agencija Ansa in avstrijska APA.

Poleg naštetega so policisti v operaciji zasegli več vozil, med njimi tovornjak in terensko vozilo v vrednosti več kot sto tisoč evrov.

Sodelovali so tudi slovenski policisti, infiltrirali so se med tihotapce

Racijo proti kolumbijskim preprodajalcem je usklajeval javni tožilec v Trstu Antonio De Nicolo. V njej so poleg italijanskih sodelovali policisti iz Slovenije, Hrvaške, Bolgarije, Nizozemske in Kolumbije.

V več kot letu dni trajajoči preiskavi so skupaj s kolumbijskimi organi in celo ameriško agencijo za domovinsko varnost rekonstruirali tesne povezave v verigi med južnoameriškimi proizvajalci kokaina na eni ter evropskimi preprodajalci drog na drugi strani. Slednji so v Italiji najbolj znani "predstavniki" organiziranega kriminala, še posebej v deželah Benečija, Lombardija, Lacij in Kalabrija.

Preiskovalci so se med drugim infiltrirali med tihotapce ter tako iz prve roke spremljali okoli 20 dostav mamil iz Kolumbije od maja lani do maja letos ter identificirali večje število trgovcev v Italiji in tujini.