Policisti zasegli tri pištole in 90 nabojev

Policisti Policijske uprave (PU) Ljubljana so na podlagi odredbe pristojnega sodišča v četrtek opravili hišno preiskavo na območju Domžal, v kateri so osebi zasegli dve pištoli in 90 nabojev. Ena od teh pištol je pripadala drugi osebi. V nadaljevanju postopka je tretja oseba izročila še eno pištolo. Vse tri osebe čaka prekrškovni postopek.

Kot so danes še sporočili iz PU Ljubljana, so policisti vse orožje zasegli in ga poslali v analizo, zoper vse tri kršitelje pa bodo zaradi nezakonite posesti strelnega orožja in nabojev uvedli prekrškovni postopek.