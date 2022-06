Slovenija pridržala Belorusa, nasprotnika Lukašenkovega režima

Beloruska diaspora v Sloveniji je prepričana, da je tiralica posledica njegove udeležbe na protestih proti avtokratskemu režimu Aleksandra Lukašenka.

Če bi ga Slovenija izročila Belorusiji, Hleizer ne bi dočakal poštenega sojenja, je za Pop TV opozorila predstavnica ljudskega veleposlaništva Belorusije v Sloveniji Aleksandra Mamaeva. V Belorusiji nasprotnike režima v priporu mučijo, je opozorila in predstavila zgodbe tistih, ki so se zoperstavili Lukašenkovemu režimu. Podobno bi se lahko zgodilo tudi Heizerju, če bi ga Slovenija izročila Minsku.

Ob mučenju in grožnjah pristal na pričanje

Kot je opozorila Mamaeva, gre za politični pregon, saj se je Hleizer podpisal pod kandidaturo opozicijske predsedniške kandidatke Svetlane Tihanovske in udeležil protestov proti Lukašenkovemu režimu. Temu je sledilo njegovo pridržanje v Belorusiji ter dva dneva groženj in pretepanja. Od njega so zahtevali, da priča proti nadrejenemu, ki se je znašel v nemilosti režima. Ob mučenju in grožnjah je Hleizer pristal na pričanje, po izpustitvi pa je 10. marca lani pobegnil v Španijo.

Španske oblasti ga kljub tiralici, ki so jo za njim razpisale beloruske oblasti, uradno zaradi prejemanja podkupnin, leto in pol niso prijele. V Sloveniji, kamor je prišel po taščo, ki je pobegnila iz Ukrajine, pa so ga 29. aprila slovenske oblasti prijele v hotelu.

Obramba: Zahteva Belorusije je neutemeljena

V četrtek ga je na kranjskem okrožnem sodišču čakalo zaslišanje, odločitve o izročitvi pa še ni bilo. Obramba je prepričana, da je dokazni postopek dokazal, da je zahteva Belorusije neutemeljena, s stališčem obrambe se strinja tudi tožilstvo, je dejala odvetnica Erika Šlibar Mulej.