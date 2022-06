Najstnika iz Bohinja odšla neznano kam. Ste ju videli?

Od petka dopoldan sta pogrešana 14-letna Lara in 11-letni Liam Šurc iz Bohinja. Liam je visok okoli 145 centimetrov in ima kratke svetlorjave lase. Oblečen naj bi bil v temno trenirko ter pulover s temnimi vzorci in zelenim napisom Minecraft, obut pa v modre športne čevlje znamke Nike, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.