Kam je odšla 75-letnica iz Ljubljane? Potrebuje pomoč.

Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, policija prosi, naj to sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Vič na 01 470 09 60, ali pokličejo na interventno številko 113 oz. anonimni telefon 080 1200.

Policiste Policijske postaje Ljubljana Vič so danes obvestili, da svojci pogrešajo 75-letno Ano Ivano Oselli iz Ljubljane. Zadnjič so jo videli v torek dopoldne na območju Viča. Gre za osebo, potrebno pomoči, so še sporočili.