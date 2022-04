18-letna študentka prava pogrešana že več kot dva tedna. Išče jo vsa država.

Taksist je po tem, ko je izstopila iz avtomobila, posnel njeno fotografijo, ki velja za zadnjo, odkar je pogrešana. Ta fotografija se je te dni pojavila na spletu. Na njej najstnica sama s prekrižanimi rokami stoji ob avtocesti, oblečena pa je v kratko majico in krilo.

Na profilu na Instagramu objavljajo vse informacije, povezane z njenim izginotjem

Omenjeni voznik je fotografijo poslal njenim prijateljem kot dokaz, da je bila 9. aprila ob 5. uri zjutraj, ko jo je prosil, naj izstopi iz avtomobila, še živa. Fotografijo so njeni prijatelji javno objavili na njenem profilu na Instagramu, kjer objavljajo tudi vse informacije, povezane z njenim izginotjem.

Fotografija je začela krožiti po družbenih omrežjih, saj opozarja tudi na velik problem izginjanja žensk v državi.

Voznika so v preteklosti zaradi suma nadlegovanja že preiskovali

Taksista Jesúsa je policija pred nekaj dnevi aretirala zaradi sumov, povezanih z mamili, in zato, da bi dobili več informacij v zvezi s pogrešano najstnico. Voznika so namreč v preteklosti že preiskovali zaradi suma nadlegovanja in poskusa ugrabitve žensk, poroča Independent.

Escobarjevo so po tem, ko je izstopila iz taksija, sicer opazili na spletni kameri, ko je vstopila v tovorno vozilo podjetja Alcosa Transportes Internacionales, vendar niso nikoli videli, da bi vozilo tudi zapustila.

Za informacije ponujajo visoko denarno nagrado

Guverner mehiške zvezne države Nuevo León Samuel García in vodja državne varnosti Aldo Fasci sta očetu pogrešane povedala, da so se oblasti v zveznih državah Baja California, Durango in Tamaulipas pridružile iskanju njegove hčerke. Za informacije, ki bodo oblastem pomagale najti Debanhi Escobar, so ponudili 5.000 ameriških dolarjev denarne nagrade.

Vsak dan izgine vsaj sedem žensk

Zgodba v Mehiki zelo odmeva, saj je najstnica še ena na dolgem seznamu pogrešanih žensk v državi. Po podatkih mehiške nacionalne komisije za pogrešane osebe namreč vsak dan izgine vsaj sedem žensk, od tega največ v zveznih državah Morelos, Jalisco in Nuevo León.

Guverner zvezne države Nuevo León je dejal, da je od začetka leta izginilo 26 žensk in deklet, pet pa so jih našli mrtvih. Opozoril je tudi, da bo v državi povečal financiranje in sredstva za boj proti nasilju na podlagi spola. O izginotju Escobarjeve so namreč poročali dva dni po tem, ko so v Monterreyu našli truplo druge ugrabljene ženske Marie Fernande Contreras Ruiz, kar je po državi sprožilo številne proteste ter nacionalno pozornost zaradi krize spolnega nasilja in pogrešanih ljudi. Mehika je namreč v prvih dveh mesecih letošnjega leta poročala o 155 femicidih, umorih žensk zaradi njihovega spola. Po vsej državi pogrešajo skoraj 250 tisoč žensk.

Izginotja in umori žensk so del širše krize nasilja v Mehiki, kjer je letno več kot 30 tisoč umorov. Od leta 2006, ko je mehiška vlada razglasila vojno narkokartelom, kar je sprožilo porast nasilja, je izginilo več kot 85 tisoč ljudi. Po uradnih podatkih je v Mehiki vsak dan ubitih približno deset žensk.

Udeleževala se je demonstracij proti nasilju na podlagi spola

Escobarjeva je bila tik pred izginotjem med tisočimi ženskami, ki so se udeležile več demonstracij proti nasilju na podlagi spola ob mednarodnem dnevu žena, 8. marca. "Hodila je na feministične pohode, ker je vedno želela pomagati ljudem," je za Reuters povedal njen oče Mario Escobar. Dodal je: "Upam, da bo njeno izginotje prelomni trenutek, da ne izgine nobena ženska več."

V ponedeljek so starši pogrešane najstnice skupaj s težko oboroženimi policisti in iskalnimi psi preiskali ozemlje tovornega podjetja blizu kraja, kjer so nazadnje videli njuno hčer. V bližini je približno ducat žensk voznikom, ki so se pripeljali mimo, razdelilo letake.