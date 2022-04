Pogrešano 81-letnico našli mrtvo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gasilci so v iskalni akciji našli pogrešano 81-letno gospo, so danes sporočili s Policijske postaje Kranj.

Gospo, ki je začasno bivala na Bledu, so svojci pogrešali od nedelje, 3. aprila. Danes so jo v iskalni akciji gasilci mrtvo našli na območju Sela pri Bledu. Glede na zbrana obvestila je tuja krivda izključena, odrejena je bila obdukcija, so še sporočili s policije.