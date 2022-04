Pogrešajo 44-letno Majo

Pogrešana je visoka okoli 180 centimetrov in je močnejše postave. Oblečena je v črne pohodne hlače in temnejši karirast termo flis. Ko je odšla od doma, je nosila tudi rožnat šal in rožnato kapo, so zapisali na policiji.

Vse, ki so jo videli, policija prosi, da pokličejo na telefonsko številko 113.