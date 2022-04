Svojci pogrešajo 15-letnico iz Škofje Loke

Pogrešana je visoka okoli 160 centimetrov in ima dolge svetle lase. Domnevno je oblečena v hlače in jakno iz jeansa. Nazadnje so jo videli v Škofji Loki, so sporočili s Kranjske policijske uprave.

Policija prosi za informacije o pogrešani osebi, ki jih lahko sporočijo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.