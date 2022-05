Iz doma starostnikov neznano kam odšla varovanka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pogrešana ima temnejše barvane lase, urejeno frizuro, trajno, visoka je okoli 160 centimetrov in je vitke postave. Oblečena je v rožnata oblačila in obuta v copate rjave barve. Oseba pri sebi nima telefona, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Policisti prosijo vse, ki bi o pogrešani karkoli vedeli ali jo opazili, da jih o tem obvestijo na telefonsko številko 113.

Fotografijo pogrešane bodo policisti objavili kasneje.