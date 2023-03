Odbor DZ sprejel predlog koalicije za javno predstavitev mnenj o šolski prehrani

Odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino je na današnji seji sprejel predlog koalicijskih poslanskih skupin Svobode, SD in Levice za sklic javne predstavitve mnenj o predlogih novele zakona o šolski prehrani in sprememb zakona o osnovni šoli. Predstavitev mnenj o obeh zakonih bo 9. maja ob 14. uri.

Na dnevni red tokratne seje sta bila uvrščena zakonska predloga za zagotovitev brezplačnega kosila za vse učence. Zaradi neločljive vsebinske povezanosti obeh predlogov zakonov so na predlog predsednice odbora Mirjam Bon Klanjšček (Svoboda) obe točki združili. Danes pa so obravnavali le predlog za sklic javne predstavitve mnenj.

Z javno razpravo do odgovorov glede zagotavljanja in financiranja obrokov v osnovnih šolah

"Namen je opraviti širšo razpravo, pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti o izvedbenih in drugih vprašanjih ter možnostih implementacije brezplačne šolske prehrane oziroma kosil na način, ki bo pripravljen na podlagi socialne pravičnosti, finančne vzdržnosti ter ustrezne posodobitve tehničnih in kadrovskih kapacitet šolskih kuhinj in jedilnic," je pojasnila Bon Klanjščkova.

Javna predstavitev mnenj naj bi po njenih besedah podala odgovore predvsem na vprašanja glede zagotavljanja in financiranja obrokov v osnovnih šolah ter možnostih za razširitev upravičenosti do brezplačnega kosila tudi na tiste otroke, ki izhajajo iz finančno dovolj stabilnih družin. Prav tako naj bi poiskali odgovore glede velikih količin zavržene hrane, finančnih posledic za širitev kuhinj in jedilnic ter o tem, kdo naj zagotovi sredstva in v kakšnem časovnem obdobju bo mogoče zagotoviti ustrezne kapacitete.

V poslanskih skupinah koalicije po besedah Lenarta Žavbija (Svoboda) menijo, da sta zakonska predloga dobro izhodišče za začetek dialoga z vsemi deležniki, zato so ju v prvi obravnavi podprli. "Hkrati pa bomo v nadaljevanju postopka izkoristili vse poslovniške možnosti, da dosežemo najširši mogoč konsenz in rešitev v prid vsem udeleženim," je dejal.

Problem je na strani šol

Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda je dejal, da nihče ni proti temu, da bi uredili prehrano v šolah, a problem je dejansko na strani šol. Predlog posega v kadrovske, prostorske in organizacijske zmožnosti posameznih šol, zato pozdravlja to, da bi pridobili še dodatna mnenja. Zaradi velike količine zavržene hrane bo treba postaviti nek pameten način rešitve tega problema, je dodal.

V nadaljevanju je Kristina Krajnc z Inštituta 8. marec predstavila oba zakonska predloga, ki ju je v zakonodajni postopek vložilo pet tisoč državljanov, v njihovem imenu pa inštitut. S predlogoma želijo zagotoviti brezplačno kosilo za vse učence, saj po njenih navedbah mnogi starši poročajo, da otrokom težko plačajo kosilo v šoli.

Za vse šoloobvezne otroke bi uvedli brezplačno šolsko kosilo

S spremembo zakona o osnovni šoli bi kot pravico za vse šoloobvezne otroke uvedli brezplačno šolsko kosilo, z novelo zakona o šolski prehrani pa bi na primer prepovedali t. i. outsourcing, torej zunanje izvajalce. Zagotavljanje šolskega kosila je zdaj namreč tržna dejavnost. V inštitutu po njenih navedbah pričakujejo prilagoditve že z novim šolskim letom. Predloga so po njenih besedah podprli številne nevladne organizacije in sindikati.

V razpravi so poslanci opozicije opozorili, da javna predstavitev mnenj o šolski prehrani samo podaljšuje reševanje te problematike. "Pričakovali bi, da se o tej tematiki pogovarjamo naslednji teden ali čez 14 dni," je opomnil Andrej Hoivik (SDS).

Bon Klanjščkova je dodala, da so izbrali datum 9. maj z željo, da se oba zakona uvrstita na junijsko sejo DZ.