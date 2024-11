Na območju Mosteca našli mrtvega dojenčka

Območje Mosteca v Ljubljani je že od popoldneva delno zaprto. Ljubljanski policisti so sporočili, da so popoldan prejeli informacijo o najdenih ostankih dojenčka na območju Šiške. Kriminalisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo z intenzivno preiskavo ter z ugotavljanjem vseh okoliščin smrti. O ugotovitvah sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in državna tožilka. Več informacij za zdaj ni znanih.