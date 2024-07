Smrt dojenčice na Goričkem: podali kazensko ovadbo zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti

Dojenčico so februarja z reševalnim vozilom pripeljali na soboško urgenco, ker je doma postala neodzivna. Kljub oživljanju je umrla. Ker je bila videti oslabela in izčrpana, so pristojni o smrti obvestili policijo, socialno službo in zdravnico v Zdravstvenem domu Murska Sobota. Odredili so tudi obdukcijo in opravili pogovor s kriminalistom, socialna inšpekcija inšpektorata za delo pa je opravila nadzor Centra za socialno delo Pomurje.

Kot so po preiskavi pojasnili na socialni inšpekciji, so bili posebej pozorni na to, ali so obstajale informacije o ogroženosti kateregakoli od otrok v družini. A inšpektor v dokumentaciji ni našel navedb, ki bi utemeljevale poseg v izvajanje starševske skrbi.

Pristojni o rojstvu deklice niso bili obveščeni

Mati je dojenčico sicer rodila v reševalnem vozilu na poti v porodnišnico, v kateri je nato tudi ostala. Po vrnitvi domov pa je patronažna služba ni obiskala, ker o rojstvu niso bili obveščeni.

Ob tem so se znova okrepila opozorila na tveganja, do katerih prihaja, ker nekatere porodnišnice o rojstvih ne obveščajo patronažnih služb. Opozorilom se je pridružil tudi varuh človekovih pravic.

Ministrstvo za zdravje se je zato odločilo urediti sistem obveščanja patronažnih služb. Sistemska rešitev naj bi zaživela prihodnje leto, še poročajo mediji.