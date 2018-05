V najbolj krvavem dnevu zadnjih let umrla tudi dojenčica #video

Na palestinskih ozemljih in v Vzhodnem Jeruzalemu po ponedeljkovih krvavih protestih na meji med območjem Gaze in Izraelom danes poteka splošna stavka. Zaprte so vse trgovine, šole, univerze in vladne ustanove. Začelo se je tudi tridnevno žalovanje za žrtvami, za danes pa so napovedani novi protesti.

Video: AP

Po najnovejših podatkih ministrstva za zdravje na območju Gaze je bilo na ponedeljkovih množičnih protestih proti preselitvi ameriškega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem ubitih 59 Palestincev. 2.771 jih je bilo v spopadih z izraelskimi silami ranjenih, med njimi jih ima približno polovica strelne rane.

Med smrtnimi žrtvami naj bi bila tudi osemmesečna dojenčica, za katero naj bi bilo usodno vdihavanje solzivca.

Protestniki proti izraelskim vojakom metali kamne in eksplozivna telesa

Nasilje, ki se je izkazalo za najbolj krvav dan izraelsko-palestinskih spopadov od vojne leta 2014, se je stopnjevalo, ko so ZDA s slovesnostjo zaznamovale selitev svojega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. Izrael in ZDA se sklicujejo na pravico Izraela do obrambe, za žrtve pa so okrivili skrajno gibanje Hamas, ki nadzira območje Gaze.

Nekateri protestniki so proti izraelskim vojakom metali kamne in eksplozivna telesa ter zažigali gume. Hamas naj bi zbrane pozival, naj podrejo ograjo med območjema.

Jeruzalem dan po selitvi ameriškega veleposlaništva. Video: AP

ZDA so po navedbah diplomatskih virov blokirale osnutek izjave, v kateri naj bi Varnostni svet Združenih narodov na seji, na kateri se bo sešel danes, pozval k neodvisni preiskavi ponedeljkovega nasilja na meji med območjem Gaze in Izraelom.

Palestinci zaznamujejo dan katastrofe

S protesti, ki jih Palestinci napovedujejo za danes, se bo končal tudi "pohod vrnitve", ki so ga ob napovedanem odprtju ameriškega veleposlaništva Palestinci z množičnimi protesti ob meji z Izraelom pripravljali vsak petek od 30. marca. Izraelska vojska je na teh protestih ubila skupno 106 Palestincev. Med izraelskimi vojaki ni bilo žrtev.

Danes sicer Palestinci zaznamujejo dan katastrofe v spomin na ustanovitev države Izrael pred 70 leti. Na ta dan se spominjajo izgona in bega okoli 750 tisoč Palestincev, ki so bili prisiljeni zapustiti svoje domove po koncu prve arabsko-izraelske vojne leta 1948. Zatekli so se na Zahodni breg, v Gazo in sosednje države.