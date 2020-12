Huda ura na Primorskem: Strunjan pod vodo #foto #video

Zahodni del Slovenije je danes zajelo močno deževje. Zaradi višjih temperatur in posledičnem taljenju snega ponekod poplavlja cestišča in objekte ter naraščajo vodotoki. Med najbolj prizadetimi območji so kraji ob Obali. Precej hudo je v Strunjanu, kjer je bilo že sinoči poplavljeno njegovo središče, še huje pa je bilo danes sredi dneva. O težavah poročajo tudi z Gorenjskega in Notranjskega. Po napovedih vremenoslovcev bodo ponoči padavine od zahoda prehodno ponehale.

Današnje obilne padavine, ki so zajele predvsem zahodni del države, so povzročile veliko dela gasilcem, delavcem cestnih in komunalnih služb na območju občin Izola, Koper, Piran, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Pivka, Nova Gorica, Cerkno, Kranj, Kranjska Gora, Radovljica in Železniki. Po dosedaj zbranih podatkih so Regijski centri za obveščanje zabeležili 56 dogodkov.

Aktiviranih je bilo 21 gasilskih enot, od tega 2 poklicni enoti. Gasilci so imeli največ dela znameščanjem protipoplavnih vreč, s črpanjem meteorne vode iz stanovanjskih objektov, treh hotelov in gostilne. Meteorna voda je zalivala cestišča. V zaselku Šmagur v občini Ilirska Bistrica je voda prestopila breg potoka in poplavila makadamsko cesto ter jo odnesla v dolžininekaj deset metrov. Zaradi razmočenega terena se je sprožilo tudi pet zemeljskih plazov, so sporočili iz Uprave za zaščito in reševanje.

Meteorne vode v Istri povzročile precej nevšečnosti

Čeprav napovedano visoko plimovanje danes v slovenski Istri ni pustilo hujših posledic, so nevšečnosti povzročile meteorne vode, najhuje je bilo v Strunjanu. Okoli 60 gasilcev je sodelovalo v približno 45 intervencijah, več objektov in cest je poplavilo, sprožili so se tudi zemeljski plazovi, je povedal regijski poveljnik civilne zaščite Rok Kamenšek.

Zaradi močnega deževja je Strunjan spet pod vodo, sprožili so se tudi plazovi Vir: Primorske Novice 6.12.2020 Foto: Tomaž Primožič/FPA Objavil/a Strunjan dne Nedelja, 06. december 2020

Pri intervencijah so sodelovali tudi delavci lokalnih komunalnih podjetij in cestnega podjetja, predvsem pri odstranjevanju zemeljskih plazov na cestah. Dva plazova trenutno še ovirata promet, in sicer na Šmarski cesti in na izolski obvoznici, je za STA pojasnil Kamenšek.

Najbolj prizadeti občini sta bili piranska in izolska. Tamkajšnja občinska štaba civilne zaščite sta zabeležila 25 oz. 13 intervencij, šestkrat so posredovali v koprski civilni zaščiti. V ponedeljek si bodo pripadniki civilne zaščite na terenu tudi ogledali posledice današnjih padavin, je še navedel Kamenšek.

Zaradi visoke gladine morja sicer meteorne vode odtekajo počasi, tako da bodo morali počakati na znižanje gladine morja, da bodo lahko vso meteorno vodo prečrpali in odstranili posledice. Iz istega razloga je trenutno še precej nehvaležno oceniti nastalo škodo. Kamenšek je ob tem prebivalstvo pozval k preventivnemu ravnanju, kot je na primer čiščenje odtokov, saj za torek pričakujejo novo pošiljko padavin, piše STA.

Zaradi poplavljanja rek Arso izdal opozorilo

Agencija za okolje je za danes za severozahod Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo zaradi napovedanega močnega deževja in velike nevarnosti snežnih plazov. Zaradi močnega deževja je za danes izdano oranžno vremensko opozorilo tudi za jugozahod države.

Kot opozarjajo na Arsu, lahko vodotoki na območju, za katerega je izdano oranžno vremensko opozorilo, poplavljajo ob strugah na območju pogostih poplav. Verjetne so tudi motnje v prometu in pri oskrbi z električno energijo in pitno vodo. Možni so zemeljski plazovi.

Foto: Arso

Kot so opozorili pri Geološkem zavodu Slovenije, je danes povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov v zahodni Sloveniji, zemeljski plazovi bi se lahko sprožili tudi v preostalih predelih Slovenije. Prebivalce opozarjajo, naj bodo pozorni na spremembe na tleh, objektih in pobočjih. Še posebej naj bodo pozorni na sveže razpoke, posedanje in zdrse zemljine ter tudi na zastajanje vode.

Za osrednjo Slovenijo je zaradi možnih izdatnejših padavin za danes izdano rumeno vremensko opozorilo. Manjše reke in vodotoki lahko narastejo in se razlijejo v manjšem obsegu. Padavine se bodo tekom večera razširile proti severovzhodnem delu države in v drugem delu noči postopno ponehale.