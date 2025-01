Občutna sprememba vremena, ki nas bo spremljala nekaj dni

Po nizkih temperaturah, ki so nas spremljale med prazniki, je pred nami obdobje toplejšega vremena, v prihodnjih dneh pa lahko pričakujemo tudi več dežja. Že danes se bodo termometri povzpeli do 14 stopinj Celzija.

Po napovedi agencije za okolje je pred nami pretežno oblačen dan, predvsem v zahodni in južni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo zmeren do močan jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14, na severozahodu okoli 6 stopinj Celzija.

Napovedani močnejši sunki vetra

Zlasti v višjih legah in na severovzhodu Slovenije bo danes zelo vetrovno. Sunki jugozahodnika bodo po nižinah severovzhodne Slovenije presegali hitrost 70 kilometrov na uro, zato so na agenciji izdali oranžno opozorilo.

V torek dež po vsej državi

V torek bo oblačno, kaže napoved. Dež se bo na zahodu okrepil in popoldne razširil nad vso Slovenijo. Sprva bo še pihal jugozahodni veter, ob morju jugo. Meja sneženja se bo v severni Sloveniji spustila pod tisoč metrov.

Jutranje temperature bodo 5 do 10, ob morju okoli 13, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne v severnih krajih okoli 4, drugod od 8 do 11 stopinj Celzija.

Še bo toplo

V noči na sredo bodo padavine ponehale, ponekod se bo delno zjasnilo. V sredo čez dan se bo spet pooblačilo, v zahodnih in osrednjih krajih bo znova začelo rahlo deževati.

V četrtek bo večinoma oblačno in deževno, le na severovzhodu bo do večera še suho. Znova se bo krepil jugozahodnik, ob morju jugo. Toplo bo.