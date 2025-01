Za severovzhod države izdali oranžno opozorilo

Danes se bo postopno pooblačilo, nekaj jasnine bo v severni in vzhodni Sloveniji. V zahodnih krajih se bodo začele pojavljati rahle padavine, sprva lahko ponekod rahlo naletava sneg. Čez dan se bo krepil jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 9 stopinj Celzija. Jutri bo predvsem v višjih legah in na severovzhodu zelo vetrovno. Sunki vetra bodo po nižinah severovzhodne Slovenije presegali hitrost 70 kilometrov na uro, zato je Agencija za okolje za ta del države izdala oranžno opozorilo.

V ponedeljek bo pretežno oblačno, predvsem v zahodni in južni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo zmeren do močan jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 7, v prevetrenih krajih od 7 do 12, najvišje dnevne od 8 do 14, na severozahodu okoli 6 stopinj Celzija.

Danes in v ponedeljek bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, motenj v spanju, utrujenosti in potrtosti.

V torek se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo

V torek bo oblačno, padavine se bodo čez dan razširile nad vso Slovenijo. Sprva bo še pihal jugozahodni veter, ob morju jugo. Meja sneženja se bo v severni Sloveniji spustila pod tisoč metrov.

V sredo kaže na večinoma oblačno vreme. Padavine bodo prehodno ponehale, čez dan bo v zahodnih in osrednjih krajih znova začelo rahlo deževati.