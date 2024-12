Svetovni dan boja proti aidsu, ki ga obeležujemo danes, poteka pod geslom Moje zdravje, moja izbira, moja pravica in v ospredje postavlja pravico do zdravja za vse. Svetovna zdravstvena organizacija na ta dan poziva svetovne voditelje, naj se z odpravljanjem neenakosti, ki ovirajo napredek pri odpravljanju aidsa, zavzemajo za pravico do zdravja.

Po svetu je lani živelo okoli 39,9 milijona ljudi, okuženih z virusom HIV, od teh se jih je po ocenah 30,7 milijona zdravilo z antiretrovirusno terapijo. Za posledicami aidsa je lani umrlo približno 630 tisoč ljudi, na novo pa se je okužilo 1,3 milijona oseb, kažejo zadnji podatki programa Združenih narodov za boj proti HIV in aidsu (Unaids). Okoli 5,4 milijona ljudi ni poznalo svojega statusa.

Velik napredek pri odzivanju na HIV je neposredno povezan z napredkom na področju varstva človekovih pravic, spodbudil pa je tudi širši napredek pri uresničevanju pravice do zdravja in krepitvi zdravstvenih sistemov, so pred svetovnim dnevom poudarili v Unaids. Toda vrzeli pri uresničevanju človekovih pravic za vse škodujejo javnemu zdravju in preprečujejo, da bi svet odpravil aids.

Diskriminatorni zakoni, politike in prakse kaznujejo ter stigmatizirajo ranljive ljudi, zlasti ženske, dekleta in manjšine. Preprečujejo jim dostop do preverjenih preventivnih ukrepov, testiranja, zdravljenja in oskrbe, je pred svetovnim dnevom opozoril generalni sekretar ZN Antonio Guterres.

Opozoril je, da se na svetu vsakih 25 sekund nekdo okuži z virusom HIV. Več kot devet milijonov ljudi, ki živijo s HIV, nima dostopa do življenjsko pomembnega zdravljenja. "Aids bomo premagali, če bodo zaščitene pravice vseh in povsod," je zapisal Guterres.

Slovenija ima nizko stopnjo epidemije

Slovenija se sicer uvršča med države, ki ohranjajo nizko stopnjo epidemije. Letos so do 20. novembra po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) zabeležili 36 novih diagnoz okužbe s HIV. Do vključno 20. novembra je bilo prijavljenih še 12 primerov okužbe s HIV pri osebah, ki so letos nadaljevale zdravljenje v Sloveniji in so diagnozo prejele že pred letom 2024 v tujini. Letos so zabeležili 16 poznih diagnoz okužbe s HIV, je na torkovem nacionalnem posvetu pojasnila Irena Klavs z NIJZ.

Svetovni dan boja aidsu, ki ga simbolizira rdeča pentlja, je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila leta 1988. Epidemija aidsa je globalno zahtevala okoli 42,3 milijona življenj, več kot 88,4 milijona osebam pa so potrdili okužbo z virusom HIV.