Otroci z redkimi boleznimi še korak bližje zdravilu

Otroci z redkimi boleznimi so po današnji seji odbora DZ za izobraževanje še korak bližje temu, da prejmejo zdravilo. Odbor je namreč brez glasu proti za obravnavo na seji DZ po nujnem postopku pripravil predlog dopolnitve zakona o znanstvenoraziskovalni dejavnosti, ki predvideva financiranje zaključnega dela pri razvoju zdravila sirote.

Predlog dopolnitve zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti predvideva neposredno financiranje zadnjih faz predkliničnega in kliničnega razvoja zdravil sirote s sredstvi državnega proračuna.

Prosilec bo moral oddati vlogo na ministrstvo, pristojno za znanost. To bo pripravilo vladno gradivo, ki bo opredelilo vse ključne elemente neposredne pogodbe. Vlogi bo moralo biti priloženo pozitivno mnenje agencije za zdravila in medicinske pripomočke. Financiranje bo mogoče samo za primere, ko gre za razvoj zdravila, ki ga izvajajo slovenske organizacije, lahko tudi v mednarodnem okolju oz. v sodelovanju z organizacijami iz tujine, kjer je to zaradi narave raziskave nujno potrebno.

Ena ključnih rešitev je po mnenju ministrstva tudi, da se financiranje izvede v obliki predplačila v celotni vrednosti in preko pravnih oseb. Pri tem predlagajo, da je pravna oseba v pravnoorganizacijski obliki organizirana kot ustanova.

Sklenitev neposredne pogodbe bo morala temeljiti na predhodnem soglasju vlade, za odločitev o podpori pa bo obvezno tudi pozitivno mnenje glede ustreznosti študij, ki ga bo podalo ministrstvo, pristojno za zdravje. To bo moralo za pripravo mnenja predhodno pridobiti pozitivno mnenje pristojnega razširjenega strokovnega kolegija.

Sredstva so na posamezni primer po Papičevih besedah omejena na milijon evrov.

Enotna podpora

Zakonodajno-pravna služba DZ je izpostavila več pomanjkljivosti predloga. Vendar je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič (Svoboda) na to odgovorila, da se s problemom, ko je treba z državnimi sredstvi pomagati otrokom z redkimi boleznimi na ta način, DZ zdaj sooča prvič. Ko pa bodo imeli več informacij, bo mogoče pripraviti sistemski zakon.

V razpravi so poslanke in poslanci iz vseh poslanskih skupin izrekli podporo predlogu. Zdravljenje genskih bolezni je po besedah Klakočar Zupančič pomembno začeti čim bolj zgodaj. Iva Dimic iz NSi pa je v predlogu videla odraz zrele družbe.