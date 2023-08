Z izvolitvijo delavskega direktorja se je 16. avgusta s polnimi pooblastili konstituirala nova štiričlanska uprava RTVS. Sestavljajo jo predsednik uprave Zvezdan Martić, člana uprave Simon Kardum in Andrej Trček ter delavski direktor, tudi član uprave, Franci Pavšer.

Svetniki so upravo zato povabili, da jim predstavi "zatečeno stanje stvari" ter svoje prioritetne kratkoročne načrte in aktivnosti, izhaja iz obrazložitve sklica seje. V svojem prvem sporočilu zaposlenim je uprava sicer zapisala, da "je situacija resna, vendar bomo naredili vse, da vzpostavimo normalno, profesionalno, strpno in povezovalno delovno okolje". Zaposlene je nova uprava že obvestila tudi o umiku 38 opozoril pred odpovedjo delovnega razmerja in sindikate povabila na pogajanja o njihovih stavkovnih zahtevah.

Svet RTV o predlogu za razrešitev Uroša Urbanije

Obenem bo svet RTVS danes obravnaval tudi predlog za soglasje k razrešitvi vršilca dolžnosti direktorja Televizije Slovenija Uroša Urbanije, ki mu ga je vodstvo zavoda posredovalo na dan konstituiranja uprave. Vodstvo je zaprosilo, da svet o soglasju odloči v petnajstih dneh.

Urbanija je tedaj sporočil, da je Martić sprožil "postopek izredne odpovedi v. d. direktorja televizije", kot razlog pa navedel, da je dolgoletni pomočnici za finance marca 2023 dal nekaj pooblastil.

Nova uprava je sicer v petek že objavila razpise za položaje direktorjev televizije, radia in digitalnih vsebin. Kandidati imajo čas za prijavo do 8. septembra.

Direktorjema radia in televizije je mandat prenehal z uveljavitvijo novele zakona o RTVS, ki je predvidela spremenjen način upravljanja zavoda. Novela je na novo predvidela tudi imenovanje direktorja digitalnih vsebin.