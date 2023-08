Franci Pavšer izvoljen za delavskega direktorja na RTV Slovenija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaposleni so za delavskega direktorja, ki je četrti član uprave, v sredo v drugem krogu izvolili Francija Pavšerja.

Zaposleni so za delavskega direktorja, ki je četrti član uprave, v sredo v drugem krogu izvolili Francija Pavšerja. Foto: Ana Kovač

Hkrati želi, da ne bi imeli več občutka, da so kakor vreče krompirja in da se z njimi dela, kot se z ljudmi ne bi smelo, je poudaril po imenovanju v svetu zavoda sredi julija.

Glede financiranja je ocenil, da lahko RTVS v določenih mejah posluje bolj racionalno in poveča prihodke. Vendar pa je po njegovem opozorilu država kot ustanoviteljica tista, ki je po zakonu dolžna zagotoviti stabilno financiranje. Tega javni zavod po njegovem mnenju ne more doseči sam.

Martič napovedal nove razpise

V povezavi z razmerami v informativnem programu Televizije Slovenija (TVS) pa je napovedal nove razpise, medtem ko sam niti ne more niti ne želi nezakonito menjati urednikov. Kot je dodal, je potreben čas.

Svet zavoda je dolgoletnega zaposlenega na RTVS Martiča za predsednika uprave imenoval 13. julija, za dva člana uprave pa na Martičev predlog direktorja Centra urbane kulture Kino Šiška Simona Karduma in Andreja Trčka iz pravne pisarne RTVS. Zaposleni pa so za delavskega direktorja, ki je četrti član uprave, v sredo v drugem krogu izvolili Francija Pavšerja.

Martič zaradi začetka dela uprave ne bo več v. d. generalnega direktorja zavoda, kar je za prehodno obdobje postal 3. avgusta. Svet zavoda je tedaj namreč s tega mesta razrešil Andreja Graha Whatmougha. V postopku, ki so ga začeli 30. junija, so mu med drugim očitali odločitve, ki ne sodijo med tekoče posle.

Kot takšne so označili na primer 37.700 evrov vreden nakup grafik, prodajo delnic Eutelsat Communications in sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z Rajkom Geričem na mestu urednika oddaj scenarista in zatem še aneksa za funkcijo odgovornega urednika v informativnem programu drugega televizijskega sporeda.

Grah Whatmough, ki na očitke ni odgovoril v postavljenem roku, je razrešitev v odzivu ocenil kot nezakonito. Kot je zapisal, bi moral biti v skladu z novelo zakona o RTV v. d. generalnega direktorja vse do imenovanja uprave. Hkrati je napovedal pritožbo.

Zavod bo namesto generalnega direktorja vodila uprava

Uprava bo v skladu z novelo zakona o RTVS, ki je bila potrjena na referendumu novembra lani, vodila zavod namesto generalnega direktorja, kot je veljalo po prejšnji ureditvi. Odločala bo z večino glasov vseh svojih članov. V primeru enakega števila glasov bo odločilen glas predsednika uprave.

Vlada je želela z novelo zakona, ki je začela veljati 28. decembra, položaj generalnega direktorja zavoda zamenjati z upravo, da bi tako integrirala vodilne funkcije javnega medijskega servisa. To je po mnenju vlade glede na tehnološke spremembe in obstoječo medijsko-komunikacijsko okolje primernejši model upravljanja.

Za predsednika in člane uprave se bodo smiselno uporabljale določbe o skrbnosti in odgovornosti, kot jih za člane organov vodenja oziroma nadzora določa zakon, ki ureja gospodarske družbe.