Nova uprava RTVS objavila razpise za direktorje

Nova uprava Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je danes že objavila razpise za mesta direktorjev televizije, radia in digitalnih vsebin. Zaposlene je že obvestila tudi o umiku 38 opominov zoper zaposlene in sindikate povabila na pogajanja o njihovih stavkovnih zahtevah.

Na razpis za direktorja Televizije Slovenije, Radia Slovenija ali direktorja digitalnih vsebin se lahko prijavi kandidat, ki ima najmanj pet let delovnih izkušenj z referencami o uspešnosti v kulturno-umetniški dejavnosti oziroma dejavnostih, povezanih z javnimi glasili. Prav tako mora poznati problematiko RTV-dejavnosti in imeti organizacijske in vodstvene sposobnosti. Med drugim razpisi zahtevajo še univerzitetno izobrazbo in aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika, kandidati prav tako ne smejo biti funkcionarji katere od političnih strank.

Vsi direktorski mandati so štiriletni, kandidati pa imajo čas za prijavo do 8. septembra.

Direktorjema radia in televizije je mandat prenehal z uveljavitvijo novele zakona o RTVS, ki je predvidela spremenjen način upravljanja zavoda. Predvidela je, da do imenovanja novih oba dela zavoda vodita vršilca dolžnosti direktorja. Novela je na novo predvidela tudi imenovanje direktorja digitalnih vsebin.

Predsednica Sindikata novinarjev Slovenija: Predsednik uprave drži dano besedo

S konstituiranjem nove štiričlanske uprave zavoda, ki je nadomestila generalnega direktorja, pa je bilo pričakovati hitro urejanje razmer. Poleg iskanja direktorjev s polnim mandatom tudi vzpostavitev dialoga z novinarskimi sindikati, ki stavkajo že več kot leto dni. Med drugim je na seznamu njihovih zahtev tudi novinarska in uredniška avtonomija. Pod prejšnjim vodstvom zavoda namreč pogajanja niso prinesla nobenega napredka.

Predsednica Sindikata novinarjev Slovenije in vodja sindikalne pogajalske skupine Alenka Potočnik je povedala, da "predsednik uprave, kot kaže, drži dano besedo, saj je uprava pod njegovim vodstvom že storila prvi korak in umaknila 38 opozoril pred odpovedjo delovnega razmerja, kar je bil tudi pogoj sindikalne strani za nadaljevanje pogajanj s prejšnjo upravo".

"Dosedanji ukrepi uprave kažejo, da se zaveda pomena javnega zavoda in je resnično pripravljena vzpostaviti dialog s stavkajočimi in vsemi zaposlenimi. Zato veliko pričakujemo od začetka pogajanj v začetku septembra," je dejala. Gre za opozorila, ki jih je vodstvo RTVS na čelu z generalnim direktorjem Andrejem Grahom Whatmoughom in še vedno aktualnim v. d. direktorja televizije Urošem Urbanijo izrekla zaposlenim, ki so v televizijskem studiu izrazili solidarnost s kolegom.

Zaposleni so bili o umiku že obveščeni s sklepi, je potrdila Potočnikova.

Nova uprava je v sporočilu zaposlenim, ki ga je pridobila STA, sicer zapisala, da se zaveda, da RTVS "nosi veliko odgovornost pri zagotavljanju visokih profesionalnih standardov na vseh področjih delovanja". "Pričakovanja javnosti bomo skušali s trdim delom, transparentnim delovanjem in sledenjem poklicnim standardom tudi upravičiti," so napovedali predsednik uprave Zvezdan Martić, člana uprave Simon Kardum in Andrej Trček ter delavski direktor, tudi član uprave, Franci Pavšer.

Dodali so še, da "prvi pregled in ocena stanja kažeta, da je situacija resna, vendar bomo naredili vse, da vzpostavimo normalno, profesionalno, strpno in povezovalno delovno okolje", pa tudi, da RTVS potrebuje ponoven zagon.