Nova skupina Slovencev se vrača domov, tudi ti v karanteno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na današnjem letalu iz Madrida naj bi bila skupina med 40 in 45 Slovencev, ki bodo po prihodu napoteni v karanteno, poroča STA. Na letalu bo tudi nekaj državljanov drugih držav, ki bodo morali takoj oditi iz Slovenije. "V domačo državo se bodo odpravili na način, da v Sloveniji ne naredijo nobenega postanka," je v petek poudaril vodja konzularne službe na zunanjem ministrstvu Andrej Šter.

Že v petek je s posebnim letalom iz Španije priletelo 42 Slovencev. Ob prihodu so opravili zdravniški pregled, nakar so jim bile vročene odločbe o 14-dnevni karanteni, ki jo preživljajo v velenjskem hotelu Paka. To namestitev je vladi v uporabo ponudila družba Hisense Gorenje.

Šter se je opravičil Velenju

Je pa nastanitev v hotelu v središču Velenja razburila Velenjčane, tudi zato, ker velenjska mestna občina o tej nastanitvi ni bila obveščena. Je pa občina ob pomoči štaba Civilne zaščite Velenje in policije naknadno prevzela skrb za nastanjene, vključno z zdravstveno oskrbo in prehrano, poskrbeli so tudi za varovanje.

V izjavi za POP TV je vodja konzularne službe na zunanjem ministrstvu Andrej Šter velenjski občini in njenim občanom v petek izrekel opravičilo, ker jih niso seznanili z vzpostavitvijo karantene. Velenjski podžupan Peter Dermol je opravičilo sprejel, še piše STA.

Preberite še: