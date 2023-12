Nova razkritja v aferi vojaška serija: POP TV je jamčil

V Delu so od obrambnega ministrstva pridobili dokumentacijo iz razpisa za dokumentarno-realistično vojaško serijo Vojak v akciji, ki razkriva, da je imel ponudnik Akademija Ris zagotovilo POP TV o predvajanju desetih epizod šova na televizijskih programih z nacionalnim dosegom. Podjetje v lasti nekdanjega pripadnika Slovenske vojske Luke Zorenča bi za promocijo in predvajanje oddaje, ki bi ju zagotovil POP TV, plačalo kar 830 tisoč evrov. To je tudi ključni razlog, zakaj je bila ponudba Akademije Ris, ki je edina izpolnila vse razpisne pogoje, težka kar 1,9 milijona evrov.

Zahteva o predvajanju desetih epizod šova na televizijskih programih z nacionalnim dosegom je bila ključna zahteva obrambnega ministrstva, ki je drugi, skoraj milijon cenejši prijavitelj Jan Kok ni izpolnil in bil zaradi tega tudi izločen. Ko so se pojavili očitki o vrtoglavih stroških za dokumentarno-realistično vojaško serijo in morebitnem kupovanju medijskega miru pri največjem mediju pri nas, so v Pro plusu za medije navajali, da bi o predvajanju vojaškega šova razmislili, če bi kakovost in moč vsebine pritegnili njihove gledalce.

A kot kaže dokumentacija, ki so jo pridobili v Delu, je POP TV pisno zagotovil in jamčil, da bo navedeno serijo v svojo programsko shemo uvrstil v najbolj gledane termine, jo objavil na Voyu in prek drugih svojih medijev, še zlasti 24ur.com, ter populariziral ogled predmetnih oddaj tako, da bo zagotovljena pričakovana gledanost serije. Za promocijo in predvajanje oddaje, ki bi jo zagotovil POP TV, bi podjetje Akademija Ris plačalo okoli 830 tisoč evrov, kar je samo sto tisočakov manj, kot bi podjetje stala produkcija, predprodukcija in postprodukcija oddaje.

To je tudi glavni razlog, zakaj je bila ponudba Akademije Ris, ki se ji je nasmihal posel, kar 1,2 milijona evrov cenejša od drugega prijavitelja, podjetja Sme, kreativna produkcija in multimedijske storitve Jan Kok, ki ni imel zagotovila o predvajanju na televizijskih programih z nacionalnim dosegom. Kok je na družbenem omrežju X zapisal, da so menili, da morajo zagotoviti predvajanje na televizijskih programih z nacionalnim dosegom oziroma pokritostjo le, če bodo izbrani. Ker zagotovila niso imeli že prej, so jih na obrambnem ministrstvu izločili. Tam so kot primer referenčnega dela sicer navedli resničnostna šova Kmetija in MasterChef.

Na ministrstvu, ki ga vodi Marjan Šarec, so se po plazu kritik na račun visokih stroškov, ki bi jih imeli s serijo, odločili, da ponudbi zavrnejo in naročilo ponovijo z dvema zahtevanima referencama namesto s tremi, kar naj bi pritegnilo več ponudnikov. Kdaj se bo to zgodilo, na obrambnem ministrstvu še niso znali napovedati, še poroča Delo.

Serija naj bi bila po navedbah ministrstva sicer namenjena predvsem mladim med 16. in 30. letom starosti ter bi služila kot izobraževalno in promocijsko orodje za predstavitev poklica vojaka.