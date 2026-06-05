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Avtor:
K. M.

Petek,
5. 6. 2026,
8.51

Osveženo pred

31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
neurje vreme napoved

Petek, 5. 6. 2026, 8.51

31 minut

Nov dan, nova fronta: kaj nas čaka? #animacija

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Neurje | Jedro dogajanja bo tokrat predvsem v dopoldanskem času, medtem ko zvečer kaže na postopno stabilizacijo ozračja. | Foto Neurje.si

Jedro dogajanja bo tokrat predvsem v dopoldanskem času, medtem ko zvečer kaže na postopno stabilizacijo ozračja.

Foto: Neurje.si

Danes bo naše kraje prešla nova hladna fronta. Sprva bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo le na vzhodu Slovenije. Padavine se bodo nato od zahoda postopno razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija, napovedujejo na agenciji za okolje.

V jutranjih urah bo zahod države dosegel pas padavin, ki se bo dopoldne pomikal proti vzhodu, kjer bo padavin bistveno manj.

Največ padavin bo v zahodni polovici države, kjer lahko lokalno pade od 20 do 50 milimetrov dežja, predvsem na območju Julijskih Alp, Posočja, Goriške in dela Notranjske. Ob prehodu fronte, kot napovedujejo na Neurje.si, ni pričakovati močnejših neviht.

Jedro dogajanja bo tokrat predvsem v dopoldanskem času, medtem ko zvečer kaže na postopno stabilizacijo ozračja. V prvem delu noči bodo sicer še nastajale posamezne plohe, proti jutru pa se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki burji na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

V soboto 26 stopinj Celzija, nato iz dneva v dan topleje 

Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija.

V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost. Iz dneva v dan bo spet topleje.

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