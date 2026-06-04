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Avtor:
R. K.

Četrtek,
4. 6. 2026,
8.22

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
vreme vremenska napoved ARSO padavine

Četrtek, 4. 6. 2026, 8.22

22 minut

Po deževnih dneh končno več sonca, jutri znova sprememba vremena

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Danes bo sončno in toplo, ogrelo se bo do 26 stopinj Celzija. V petek pa bodo padavine postopoma zajele večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta, napovedujejo na Agenciji za okolje Arso. Ob koncu tedna bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.

Danes bo sončno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija.

Iz dneva v dan bo topleje

Ponoči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, ki bodo postopoma zajele večji del države. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. 

V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale in začelo se bo jasniti, napovedujejo na Arsu. V soboto čez dan bo sončno, nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Tudi v nedeljo bo jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo topleje. 

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