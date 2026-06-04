Po deževnih dneh končno več sonca, jutri znova sprememba vremena

Danes bo sončno in toplo, ogrelo se bo do 26 stopinj Celzija. V petek pa bodo padavine postopoma zajele večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta, napovedujejo na Agenciji za okolje Arso. Ob koncu tedna bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.

Danes bo sončno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija.

Dobro jutro, danes bo sončno, sprva bo po nižinah nekaj megle. Jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. pic.twitter.com/CL94Bsvm0v — ARSO vreme (@meteoSI) June 4, 2026

Iz dneva v dan bo topleje

Ponoči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, ki bodo postopoma zajele večji del države. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija.

V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale in začelo se bo jasniti, napovedujejo na Arsu. V soboto čez dan bo sončno, nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Tudi v nedeljo bo jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo topleje.