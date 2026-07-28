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Avtor:
R. K.

Torek,
28. 7. 2026,
6.41

Osveženo pred

55 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17

Natisni članek

Natisni članek
vreme vremenska napoved ARSO vročinski val

Torek, 28. 7. 2026, 6.41

55 minut

Začelo se je: pred nami so peklenski dnevi

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17
Vročinski val, vročina | Predvidoma se bo v zahodnem delu države že danes začel nov vročinski val, ki bo jutri zajel še vzhod Slovenije. | Foto Shutterstock

Predvidoma se bo v zahodnem delu države že danes začel nov vročinski val, ki bo jutri zajel še vzhod Slovenije.

Foto: Shutterstock

Po nekajdnevni osvežitvi se bo vročina v tem tednu znova stopnjevala. Nov vročinski val se bo že danes začel v zahodnem delu države, vzhod pa bo dosegel jutri. Najvišje dnevne temperature se bodo danes gibale od 27 do 33 stopinj Celzija, v prihodnjih dneh pa se bo vročina še stopnjevala in v drugi polovici tedna dosegla 38 stopinj Celzija, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso). V večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, prav tako v tem delu države velja oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur. Za preostali del države velja rumeno vremensko opozorilo.

Danes zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. 

Jutri bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju in v večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. 

Temperature bodo dosegle 40 stopinj Celzija

Predvidoma se bo v zahodnem delu države že danes začel nov vročinski val, ki bo jutri zajel še vzhod Slovenije. Na Arsu napovedujejo, da bo predvidoma trajal vsaj okoli deset dni, najvišje temperature pa lahko pričakujemo med 31. julijem in 6. avgustom 2026. Po trenutnih izračunih bi se živo srebro ob koncu vročinskega vala lahko približalo tudi 40 stopinjam Celzija, pravijo na Arsu. 

V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, prav tako za ta del države velja oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur. Za preostali del države je razglašeno rumeno opozorilo. Kot pravijo na Arsu, bodo stopnjo vremenskih opozoril sproti prilagajali. 

Vročina. Vročinski val. Temperatura. Vročinski rekord. Hidracija. Hlajenje.
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