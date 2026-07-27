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Avtor:
K. M.

Ponedeljek,
27. 7. 2026,
9.45

Osveženo pred

13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
vreme vročinski val temperature ARSO

Ponedeljek, 27. 7. 2026, 9.45

13 minut

Še dva znosna dneva, nato nov vročinski val: ta bo najhujši do zdaj

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Vročina. Vročinski val. Temperatura. Vročinski rekord. Hidracija. Hlajenje. | Prihaja tretji vročinski val tega poletja. | Foto Reuters

Prihaja tretji vročinski val tega poletja.

Foto: Reuters

Sprva bo pretežno jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Tako bo le še danes in jutri, v sredo pa se začenja nov, že tretji vročinski val tega poletja.

V torek dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija.

V večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Nov vročinski val 

V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo. Kot smo pisali že v nedeljo, sredi tedna prihaja nov vročinski val, ki bo glede na temperature presegel junijskega. Temperature bodo presegle 35 stopinj Celzija. Tako bo vse do sredine prihodnjega tedna. 

Vročina. Vročinski val. Temperatura. Vročinski rekord. Oblak. Nevihta.
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