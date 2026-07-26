Danes bodo nastajale plohe in nevihte. Nadaljevale se bodo čez dan in v večer. Največ jih vremenoslovci pričakujejo na zahodu in jugu države, predvsem na Primorskem so mogoči tudi nalivi. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu.

Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija. Ponoči se bo ozračje postopno umirilo. Začelo se bo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj.

V torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme, temperature bodo naraščale in se konec tedna približale 40 stopinjam Celzija. Zelo tople bodo tudi noči, marsikje temperatura ne bo padla pod 20 stopinj Celzija.