Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Nedelja,
26. 7. 2026,
10.19

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
vreme vremenska napoved

Nedelja, 26. 7. 2026, 10.19

0 minut

Danes nevihte in nalivi, nato prihaja vročinski val

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Vročina. Vročinski val. Temperatura. Vročinski rekord. Oblak. Nevihta. | Foto Reuters

Foto: Reuters

Danes bodo nastajale plohe in nevihte. Nadaljevale se bodo čez dan in v večer. Največ jih vremenoslovci pričakujejo na zahodu in jugu države, predvsem na Primorskem so mogoči tudi nalivi. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu.

Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija. Ponoči se bo ozračje postopno umirilo. Začelo se bo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj.

V torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme, temperature bodo naraščale in se konec tedna približale 40 stopinjam Celzija. Zelo tople bodo tudi noči, marsikje temperatura ne bo padla pod 20 stopinj Celzija.

vreme vremenska napoved
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.