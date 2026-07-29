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Avtorji:
D.K., STA

Sreda,
29. 7. 2026,
15.03

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
vreme vročinski val poletje delavci ZSSS

Sreda, 29. 7. 2026, 15.03

33 minut

ZSSS z nasveti delavcem ob novem vročinskem valu

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Delavci v vročini | Foto Maks Škulj

Foto: Maks Škulj

V ZSSS ob začetku novega vročinskega vala v državi svetujejo delavcem, naj spremljajo opozorila agencije za okolje in se ravnajo po navodilih, enako pa naj zahtevajo tudi od svojega delodajalca. Opozarjajo, da simptomov toplotnega udara pri sebi pogosto ne zaznamo in da nas mora nanje opozoriti nekdo drug.

V času vročinskih valov se odsvetuje delo na samem. Ljudje namreč običajno ne zmoremo sami pri sebi opaziti simptomov, povezanih s toplotnim stresom. Zato je pomembno, da znajo sodelavci prepoznati simptome in pravočasno poklicati pomoč. "Toplotni udar je najhujši zdravstveni zaplet zaradi dela v ekstremnih temperaturah in terja zdravstveno pomoč," so v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) zapisali v nasvetih, objavljenih na svoji spletni strani.

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Ko se v delovnih prostorih pojavljajo temperature, višje od 28 stopinj Celzija, mora delodajalec zaposlenim zagotoviti ustrezno toplotno udobje in sprejeti določene ukrepe. Med njimi so najpogostejši organizacijski, denimo prerazporeditev delovnega časa, krajši delovni čas, pogostejši in daljši odmori, ponudba ustreznih osvežilnih napitkov, zmanjšanje intenzivnosti dela, kot skrajni ukrep pa je mogoča tudi prekinitev delovnega procesa.

Delodajalec se lahko odloči tudi za dolgoročnejše ukrepe, in sicer v obliki dodatnih klimatskih in prezračevalnih naprav. Njegova dolžnost pa je, da delavcem zagotovi varnost in zdravje pri delu. Pri reševanju posamezne problematike v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu pri delodajalcu, vključno s toplotnimi razmerami, imajo pomembne vloge tudi delavke in delavci, predstavniki delavcev ter strokovni delavci, so spomnili.

Kožni rak naj se razglasi kot poklicna bolezen

V ZSSS si prizadevajo izboljšati razmere za delavce na prostem. Zahtevajo, da se v pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih v nabor tistih, za katere veljajo omejitve dela na prostem, kadar temperatura preseže 30 stopinj Celzija, vključijo tudi prevozna sredstva, ki se uporabljajo zunaj podjetja, pridobivanje mineralov in nekovin v ekstraktivni industriji, ribiški čolni ter delo na poljih, v gozdovih in na podobnih zemljiščih. Že marca 2023 so podali pobudo, da se kožni rak zaradi UV-sevanja razglasi za poklicno bolezen.

Pravilnik določa, da se dela na prostem pri temperaturi zraka, višji od 30 stopinj Celzija, lahko izvajajo samo pod pogojem, da imajo delavci na vsaki dve do tri ure zagotovljene najmanj 15-minutne prekinitve dela in brezplačne brezalkoholne napitke. V času prekinitev dela mora delodajalec v največji možni meri delavcem zagotoviti zaščito pred neugodnimi vremenskimi vplivi.

ZSSS je delodajalce že ob letošnjem prvem vročinskem valu pozvala, naj nemudoma sprejmejo vse potrebne ukrepe za zaščito zdravja in varnosti delavk in delavcev, so spomnili. "Gospodarski interesi ne smejo prevladati nad zdravjem ljudi. Noben rok, nobena pogodba in noben poslovni rezultat niso pomembnejši od zdravja in življenja delavk in delavcev," so znova opozorili.

Ob tem ZSSS poziva inšpektorat za delo, naj v času vročinskih valov in ekstremno visokih temperatur okrepi nadzor nad izvajanjem predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu ter dosledno in nemudoma ukrepa v primerih ugotovljenih kršitev. "Od pristojnih inšpekcijskih služb pričakujemo ničelno toleranco do praks, ki zaradi vročine ogrožajo zdravje in varnost zaposlenih," so zapisali.

vreme vročinski val poletje delavci ZSSS
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