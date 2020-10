Nore številke: v Sloveniji imamo več kot 2.200 novih okužb

"Zaenkrat se še ne nakazuje, da bi število okužb začelo upadati. Mi upamo, da bi se število okuženih konec tedna začelo počasi umirjati in doseglo nek plato. Takrat namreč pričakujemo, da bodo ti zadnji ukrepi začeli delovati. Sicer pa število še vedno narašča. Za današnji dan lahko rečem, da smo že presegli številko 2.200, preden sem prišel v studio," je po poročanju MMC v oddaji Odmevi na TV Slovenija dejal direktor klinike Golnik in član vladne svetovalne skupine za covid-19 Aleš Rozman.

Poglejte, kaj je na vladni novinarski konferenci povedal psiholog Matej Tušak.

Več kot 2.200 okuženih pomeni nov rekord. Največ okuženih smo do zdaj potrdili v petek, 21. oktobra, in sicer 1.967.

V ponedeljek pozitivnih 26,04 odstotka testiranih

V Sloveniji smo medtem v ponedeljek od 5.756 testov okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 1.499 ljudeh. To pomeni, da je bilo pozitivnih 26,04 odstotka testiranih. V bolnišnicah se zdravi 560 ljudi (85 so jih sprejeli na novo, 42 odpustili), od tega 86 na intenzivni negi. V zadnjem dnevu je umrlo 13 bolnikov s covid-19. Skupno število mrtvih se je povečalo na 264.

Po podatkih sledilnika za covid-19 so v Sloveniji od začetka epidemije do danes okužbo potrdili pri 25.579 ljudeh, trenutno pa je aktivno okuženih 16.347 ljudi.

V običajnih razmerah na infekcijski kliniki deset intenzivnih postelj

Infektologinja s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana Mateja Logar je povedala, da je v UKC Ljubljana danes hospitaliziranih 140 bolnikov s covid-19, od tega 29 na intenzivni enoti. Dodala je, da je v običajnih razmerah na intenzivni enoti deset postelj. Ker število narašča, se širijo tudi na preostale lokacije znotraj UKC (Ortopedska klinika, Bolnica Petra Držaja).

Bolniki v bolnišnici ostanejo od 10 do 14 dni

Pravi, da bolniki, ko so enkrat v bolnišnici, tam ostanejo od 10 do 14 dni, ker toliko časa traja, da se njihovo stanje popravi in ne potrebujejo več kisika. Na intenzivnih enotah to traja še bistveno dlje. Ti bolniki so na napravi za predihavanje okoli deset dni, včasih pa tudi več tednov. V prvem valu se je pokazalo, da spoštovanje ukrepov med prebivalci pomembno vpliva na zmanjševanje okužb, je povedala Logarjeva. Vsakega posameznika zato poziva, naj spoštuje ukrepe.