"Nihče se ne drži karantene. Ljudje to skrivajo, okužbe pa se širijo."

Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana je na svojem Facebook profilu delil zgodbo para, ki se je najverjetneje okužil v skupnih prostorih bloka, kjer večina krši karanteno. Okužena pozivata: "Ravnajmo odgovorno in solidarno do ranljivejših!"

Kot pripovedujeta, sta s soprogo pred dnevi, kljub temu da sta se strogo držala vseh ukrepov, izvedela, da sta okužena s koronavirusom.

Oba sta rizična bolnika

"Ker sva oba v precej rizičnih skupinah - meni so presadili pljuča, soproga pa je nekaj mesecev po operaciji zaradi invazivnega raka dojke -, sva se izogibala vsem stikom, v trgovino je do zdaj šel eden od naju enkrat tedensko, z zaščitno masko in rokavicami," pravita.

Nihče se ne drži karantene

V bloku, kjer živita, sta dva stanovalca po covidu, kar nekaj pa jih je, ki imajo odločbe o karanteni, pa morda še kaj. "Nihče se ne drži karantene, enako nama prek telefonskih stikov povedo tudi prijatelji, pa saj nihče nikogar ne obvesti, da je morda obolel, da je v karanteni. Ljudje to skrivajo, okužbe pa se širijo," pripovedujeta.

Sklepata, da sta se okužila v skupnih prostorih bloka

Kot pravita, mask v skupnih prostorih ne nosi nihče, v bloku so tudi posamezniki, ki glasno razpravljajo, da "si je virus nekdo izmislil". "Sklepava, da sva se okužila ob srečanju z osebo v skupnih prostorih bloka," dodajata.

Odgovorne pozivata k ukrepanju

Okužena pravita, da je stanje enako po večini večstanovanjskih objektov. "Odgovorne zato pozivava k odloku, ki bi zavezoval ljudi k nošenju zaščitnih obraznih mask tako v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb kot tudi v dvigalih teh stavb."