Okuženih je okoli 60 tisoč ljudi. To je rešitev za končanje epidemije.

Od začetka marca do danes smo v Sloveniji okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 25 tisoč ljudeh. Trenutno pa je v Sloveniji potrjenih več kot 15 tisoč aktivnih primerov.

Z virusom se je srečalo okoli 115 tisoč ljudi

Foto: Getty Images Na Institutu Jožef Stefan ocenjujejo, da se je v prvem valu okužil približno en odstotek prebivalstva, kar pomeni vsak 100. prebivalec. Na vrhuncu je bil delež kužnih približno 0,35 odstotka prebivalstva, kar pomeni približno vsak 300. prebivalec.

V drugem valu se je do zdaj okužilo približno 4,5 odstotka prebivalstva, kar pomeni približno vsak 22. prebivalec. Trenutno je delež kužnih približno tri odstotke prebivalstva, kar pomeni približno vsak 33. prebivalec (okoli 60 tisoč ljudi), in hitro raste.

Do zdaj se je v obeh valih skupaj okužilo približno 5,5 odstotka prebivalstva, kar pomeni približno vsak 18. prebivalec. To pomeni okoli 115 tisoč ljudi.

Zakaj so potrebni ukrepi

Zaradi novega koronavirusa se v bolnišnicah trenutno zdravi več kot 500 ljudi, od tega več kot 80 na intenzivni negi. Ker se virus med prebivalci hitro širi, s tem pa se polnijo tudi razpoložljive kapacitete, smo tudi v Sloveniji sprejeli nekatere ukrepe, ki naj bi pomagali zajeziti eksponentno širjenje okužb.

Foto: STA

Med drugim od danes velja prepoved prehajanja med občinami (razen nekaterih izjem), že nekaj časa so zaprti gostinski lokali in neživilske trgovine, maske so obvezne tudi na prostem, šole in vrtci so zaprli svoja vrata. Gre za podobne ukrepe kot marca letos, ko se je virus začel širiti po Sloveniji.

Ukrepi, ki jih ima vlada še na voljo

Če te omejitve ne bi delovale in se rast novih okužb ne bi upočasnila, ima vlada na voljo še nekaj ukrepov, s katerimi bi lahko v Sloveniji zajezili širjenje virusa. Ti so predvideni v tretjem paketu in so naslednji:

- zaustavitev javnega prometa,

- omejitev izhodov razen nujnih izjem,

- zapiranje posameznih gospodarskih dejavnosti.

Javni promet smo v Sloveniji zaustavili tudi marca, prav tako so svoja vrata za nekaj časa zaprla nekatera podjetja. Nismo pa takrat imeli ukrepa, ki bi omejeval izhode iz stanovanj za le najnujnejše storitve, kot so nakup živil, obisk lekarne ali odhod na delo. So pa tak ukrep v prvem valu že imeli v nekaterih drugih državah, na primer v Španiji. Prebivalci so lahko svoje domove tam zapustili le izjemoma, pogosto v naprej določenih časovnih oknih.

Foto: Getty Images

V spomladanskem valu so ti ukrepi delovali

Podobne ukrepe, kot so v veljavi danes, smo v Sloveniji uvedli tudi marca. Takrat se je število novih okužb zmanjšalo in epidemijo smo uspešno zajezili. Na začetku poletja nekaj dni nismo zabeležili nobenega novega primera, nato pa se je število novih okužb začelo močno povečevati.

Slabše le na Češkem in v Luksemburgu

Da je stanje v Sloveniji trenutno resno, kaže tudi primerjava z evropskimi državami. Slovenija je v skupini evropskih držav, kjer se novi koronavirus širi najhitreje. Slabšo epidemiološko sliko od nas imata le dve državi, Češka in Luksemburg, kažejo podatki Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC).