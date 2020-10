Dramatična pripoved: Enostavno ne zmoreš ničesar. Kašelj je grozljiv. #video

Med tistimi, ki so covid-19 preboleli, sta tudi Špela in Davor Tavčar. Čeprav se po 32 dneh v samoizolaciji že počutita nekoliko bolje, prebolevanja bolezni v nobenem primeru nočeta primerjati z gripo. Kot pravita, ju je koronavirus izmučil, še posebej hudo njega. Še danes občutita posledice, zdravje, kakršnega sta imela pred okužbo, pa se jima še ni popolnoma povrnilo.

"Pri njem so se kazali dosti, dosti hujši znaki. Bolj je bil utrujen, bolj so ga kosti bolele. Kašelj je bil grozljiv, tudi govoriti nisi mogel," se Špela obrne k možu, ki pokima.

V 12 dneh je izgubil 10 kilogramov

Ta nadaljuje s pojasnilom, da je v 12 dneh izgubil deset kilogramov. "Enostavno nisem mogel jesti, nič mi ni pasalo, ni bilo volje, ni bilo energije. To je izgledalo približno tako: ko greš na wc in prideš z wc-ja, je tako, kot bi pretekel mali maraton. Preobleči se moraš, ker si tako prepoten, toliko energije ti to pobere, da potem obležiš in spiš," je svojo izkušnjo s koronavirusno boleznijo opisal Davor Tavčar.

Foto: Planet TV

Okužbo so sprva potrdili pri njegovi mami, kmalu po njej sta zbolela še oba z ženo. Mineva že 32. dan samoizolacije. Kot pravita, še vedno nimata tiste prave moči, kot sta jo imela pred diagnozo.

"Pobralo mi je koordinacijo prstov, gibov. Za primerjavo - prej sem desetprstno tipkal 300 prečiščenih znakov, saj sem profesionalni programer že od leta 1987, zdaj pa zmorem prečiščenih 40 znakov, ker se mi enostavno, ko hočem besedo zapisati, vrstni red črk pomeša," pravi Davor.

Spremljale so ju tudi težave s koncentracijo in nenadna utrujenost

Špela nadaljuje, da je opazila pojav nenadne utrujenosti in spremembo pri koncentraciji.

"Koncentracija mi zelo niha. Ko je bilo treba pomagati otrokom za šolo, sem malo hitreje izgubila potrpljenje z njimi kot običajno. Enostavno nisem mogla toliko časa zdržati," je dejala in dodala, da je zelo hitro morala stran, se umiriti in priti nazaj.

Foto: Planet TV

"Tako te izmuči, da enostavno ne zmoreš ničesar"

Tavčarjeva se ne strinjata s tistimi, ki menijo, da je koronavirusna bolezen nevarna ravno toliko kot vsaka druga sezonska gripa, zato vsem polagata na srce, da maksimalno poskrbimo za zaščito tako sebe kot tudi drugih.

"Na zdravilih sem preživel marsikatero gripo v stoje, tudi eno pljučnico, ki mi je zaradi tega pustila posledice. Pri koroni to ni šlo. Tako te izmuči, da to ni mogoče, enostavno ne moreš," je o svoji izkušnji še povedal za konec.