NIJZ sporoča: Toliko novih okužb s koronavirusom je bilo v sredo

V sredo so po najnovejših podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ob 930 PCR-testih in 8.288 hitrih antigenskih testih v Sloveniji potrdili 2.156 okužb s koronavirusom. To je 426 okužb manj več kot prejšnjo sredo, ko so potrdili 2.582 okužb.