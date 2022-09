Koronavirus v Sloveniji: velik skok novih okužb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ponedeljek so v Sloveniji ob 919 PCR-testih in 7.533 hitrih antigenskih testih potrdili 2.512 okužb z novim koronavirusom, kar je 316 več kot prejšnji ponedeljek, ko so potrdili 2.199 novih okužb. V državi je trenutno 18.445 aktivnih primerov okužbe.