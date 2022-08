Kitajska zaradi koronavirusa znova zapira mesta

Kitajske oblasti so zaradi novih primerov okužbe s koronavirusom skoraj štirim milijonom ljudi v provinci Hebei, ki obkroža Peking, danes odredile, da morajo do konca tedna ostati doma. 13 milijonov prebivalcev bližnjega Tianjina pa mora opraviti testiranje, saj so odkrili 51 primerov okužbe z novim koronavirusom. Zaprtja so odredili še v mestih Čengdu in Šendžen.