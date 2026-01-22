Nič več goljufanja: uvajajo nenapovedan nadzor na domu za vse, tudi za javne uslužbence

Država napoveduje strožji nadzor nad izkoriščanjem bolniškega staleža pri javnih uslužbencih. Po novem bo nadzor na domu brez napovedi mogoč pri vseh zaposlenih, ne le pri zasebnikih, poroča časnik Delo.

Absentizem oziroma odsotnost od dela med Slovenci velja za velik problem, še posebej, ko beseda nanese na bolniško odsotnost. Slednjo so izigravali številni – predvsem zaposleni v javnem sektorju. Do pred kratkim je namreč obstajala velika razlika pri nadzoru javnih uslužbencev in tistih v zasebnem sektorju, saj je v javnem sektorju vodja zaposlenega po zakonu moral opozoriti, da bodo nad njegovo bolniško izvedli nadzor.

Nadzor brez predhodnega opozorila

Z uveljavitvijo noveliranega zakona o javnih uslužbencih pa bo tega konec. Po novi zakonodaji bodo javni uslužbenci izenačeni z zaposlenimi v zasebnem sektorju pri nadzoru nad morebitnimi zlorabami bolniškega dopusta in povračili stroškov prevoza na delo, poroča Delo.

Osrednja sprememba se skriva v 34. členu zakona, ki predstojnikom organov podeljuje neposredno pooblastilo za odreditev nadzora, če razpolagajo z informacijami o domnevnih zlorabah. Bistveni premik od prejšnje ureditve je odprava obveznosti predhodnega opozarjanja uslužbenca o načrtovanem nadzoru.