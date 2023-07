Nevladne organizacije morajo urediti status nekaterih vrst polavtomatskega orožja

Notranje ministrstvo poziva tiste, ki so pridobili nekatere od vrst polavtomatskega orožja na podlagi statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju obrambe med 14. avgustom 2021 in 18. avgustom 2022, da do 18. avgusta 2023 uredijo status tega orožja. Lanska sprememba zakonodaje je namreč posegla tudi v ureditev tega področja.

Poziv velja za tiste, ki so v omenjenem obdobju pridobili orožje iz 6. a, 7. in 8. a točke kategorije A. Gre za avtomatsko strelno orožje, ki je bilo predelano v polavtomatsko strelno orožje, polavtomatsko strelno orožje s centralnim vžigom naboja in polavtomatsko dolgocevno strelno orožje s centralnim vžigom naboja, ki se lahko z zložljivim ali teleskopskim kopitom ali kopitom, ki se lahko sname brez uporabe orodja, skrajša na manj kot 60 centimetrov skupne dolžine, ne da bi izgubilo funkcionalnost.

Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države, ki velja od 18. avgusta lani, je namreč med drugim spremenil tudi določbe zakona o orožju. Tako po novem orožja iz 6. a in 7. točke kategorije A ne morejo pridobiti organizacije oziroma člani organizacij, ki imajo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju obrambe. Prav tako spremenjen zakon določa, da športni strelci in športne strelske organizacije niso več upravičeni do orožne listine za orožje iz 8. a točke kategorije A.

Za orožje iz 6. a in 7. točke kategorije A morajo organizacije oziroma člani organizacij na upravni enoti podati vlogo za registracijo tega orožja ter predložiti dokazilo o članstvu v strelski športni organizaciji, ki je članica Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez ali mednarodno in uradno priznane strelske športne zveze, in dokazila o izpolnjevanju preostalih pogojev iz 17. a člena zakona o orožju. Na upravni enoti lahko tudi zaprosijo za izdajo dovoljenja za zbiranje takšnega orožja ali orožje odsvojijo oziroma pridobijo potrdilo o onesposobitvi za takšno orožje.

Za orožje iz 8. a točke kategorije A morajo organizacije oziroma člani organizacij na upravni enoti zaprositi za izdajo dovoljenja za zbiranje takšnega orožja ali orožje odsvojiti oz. pridobiti potrdilo o onesposobitvi za takšno orožje. V nasprotnem primeru se orožje po preteku predpisanega obdobja odvzame, še opozarjajo na ministrstvu.