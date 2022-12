Nevarni črni led ohromil del Nemčije, v prometu tudi smrtne žrtve

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V severnem in osrednjem delu Nemčije so zaradi t. i. črnega ledu izdali opozorilo, naj državljani domove zapustijo le v skrajni sili. Skoraj nevidna plast zmrznjene vode, ki jo je izredno težko opaziti, je lahko izjemno nevarna.

Zaradi črnega ledu, ki je ohromil velik del države, imajo mnogi Nemci težave pri odhodu v službo in šolo, pristojne službe pa so že izdale opozorilo, naj gredo od doma le, če je to res nujno.

Nevidna plast zmrznjene vode se zaradi mraza običajno pojavi zjutraj in zvečer. Meteorolog Björn Alexander je opozoril, da bo nevarnost črnega ledu na severu in v osrednjem delu države trajala še v ponedeljek. Na skrajnem vzhodu obstaja nevarnost črnega ledenega dežja.

Črni led je lahko posledica taljenja snega, ko se ta ob soncu podnevi stali, cestne površine se zmočijo, voda pa nato zmrzne. Lahko se pojavi tudi, ko vlaga v zraku kondenzira in tvori meglo ali roso, potem pa se temperatura spusti pod ledišče.

Številne nesreče in tudi smrtne žrtve

O več nesrečah poročajo tudi iz Spodnje Saške in Bremna. V nesreči na avtocesti blizu naselja Walsrode-Hamwiede je v zgodnjih jutranjih urah umrl 25-letni voznik. Po podatkih policije je osebno vozilo zaradi spolzkega cestišča zaneslo s cestišča.

V okrožju Rhein-Lahn je zaradi slabega vremena umrl voznik traktorja. V Düsseldorfu je bilo med 22. in 7. uro zjutraj zaradi poledice 70 policijskih intervencij, od tega pet na avtocesti. Enega poškodovanca na avtocesti A59 so morali z reševalnim vozilom odpeljati v bolnišnico, a je reševalno vozilo zaradi spolzkega cestišča obstalo na kraju nesreče. Ponj je prihitela druga reševalna ekipa.