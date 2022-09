Tihotapci so neverjetno iznajdljivi, a vozniku iz Bosne in Hercegovine tihotapljenje štirih Indijcev ni uspelo.

Tihotapci so neverjetno iznajdljivi, a vozniku iz Bosne in Hercegovine tihotapljenje štirih Indijcev ni uspelo. Foto: PU Nova Gorica

Na hitri cesti proti Novi Gorici so policisti Prometne policije Ajdovščina v torek ponoči ustavili 44-letnega voznika iz Bosne in Hercegovine, ki je v predelanem podvozju prikolice tihotapil štiri Indijce. Zaradi morebitnih poškodb so vse štiri prebežnike pregledali in jih že odpustili iz bolnišnice.

Policisti Policijske postaje Ajdovščina so v torek ob 1.48 na hitri cesti H4 iz predora Vipavski Križ v smeri Nove Gorice ustavili 44-letnega voznika osebnega avtomobila volkswagen touran s tovorno prikolico za prevoz avtomobilov registrskih oznak Bosne in Hercegovine.

Stisnjeni v podvozju, zato na pregled v bolnišnico

Policisti so v nadaljevanju postopka ugotovili, da so v predelanem delu podvozja na omenjeni tovorni prikolici štirje nezakoniti prebežniki, stari 20, 24, 27 in 28 let, vsi državljani Indije.

Zaradi možnosti poškodb so tuje državljane kasneje pregledali v šempetrski bolnišnici in nato odpustili iz bolnišnice. Foto: PU Nova Gorica

Med drugim so policisti ugotovili še, da so tujci predhodno nezakonito prestopili državno mejo med Slovenijo in Hrvaško.

Tujci so se s skrivanjem v predelanem delu podvozja tovorne prikolice izognili mejni kontroli na slovensko-hrvaški meji in nedovoljeno vstopili v Republiko Slovenijo, s tem pa kršili Zakon o tujcih.

Takoj prosili za mednarodno zaščito

Na kraju so nezakoniti prebežniki policistom izrazili namero za podajo vloge za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji, zato so jih policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica po končanem postopku odpeljali v azilni dom v Ljubljano.

Prav tako so policisti po Zakonu o kazenskem postopku odvzeli prostost 44-letnemu vozniku omenjenega osebnega avtomobila in ga pridržali v policijskih prostorih zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države (6. odstavek 308. člena KZ-1).

Število nezakonitih migracij narašča, vzrok tudi zlorabe azilnega sistema Število nezakonitih prehodov slovenske meje še vedno strmo narašča, kažejo zadnji podatki slovenske policije. Do 31. avgusta letos so slovenski policisti tako obravnavali 11.409 nezakonitih prehodov državne meje, kar je 5.495 več kot v istem obdobju lani, ko so zabeležili 5.914 nezakonitih prehodov. Število se je tako povečalo za kar 92,9 odstotka. Policisti ob tem opozarjajo tudi na problematiko zlorab našega azilnega sistema.



Slovenski policisti so pri nezakonitih prehodih državne meje ustavili največ državljanov Afganistana, Bangladeša in Pakistana. Da je največ državljanov Afganistana, policisti glede na situacijo v izvorni državi in v državah, kjer neuspešno iščejo zatočišče, ocenjujejo kot razumljivo. Pojavljajo se tudi državljani držav, s katerimi v lanskem letu skoraj niso imeli opraviti. To so državljani Indije, Nepala, Kube in Burundija.



Največ primerov je obravnavala koprska policijska uprava, in sicer skoraj polovico vseh, sledi pa novomeška policijska uprava, ki je obravnavala tretjino vseh nezakonitih prehodov.



Po končanem postopku bodo novogoriški kriminalisti osumljenca s kazensko ovadbo privedli in izročili v nadaljnji postopek preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici. Foto: PU Nova Gorica